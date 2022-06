Montpellier - Le réseau Melies Business Angels en quête de nouvelles pépites

Le 27 juin dernier, l’assemblée générale de MELIES Business Angels a reconduit Jean-Paul Alic à sa présidence. Malgré un exercice 2021-2022 éprouvant pour les start-up accompagnées comme pour les investisseurs, le réseau a essaimé en région et poursuit sa recherche de jeunes pousses prometteuses.

MELIES Business Angels (MBA) compte trois nouveaux administrateurs suite à l’assemblée générale 2022 du réseau qui s’est déroulée à Cap Omega le 27 juin dernier : Pascale Ythier, experte scientifique sur le secteur santé, Jacques-Thierry Monti, pilote de l’antenne de Nîmes et Antoine Calderini, fondateur et ancien président de l’association. Le nouveau bureau élu a reconduit Jean-Paul Alic à sa présidence. Ce dernier a dressé le bilan d’un exercice « éprouvant pour les start-up et pour leurs accompagnateurs » : « À l’optimisme de sortie de pandémie et de crise, vite compliqué par les pénuries de composants et de matériaux, a succédé la guerre en Ukraine. Cette nouvelle crise a vu la mise en retrait brutale des fonds qui prenaient habituellement notre relais pour soutenir la croissance des start-up… » Les business angels de MELIES ont donc dû renforcer leur travail d’accompagnement et, parfois, monter des missions de sauvetage. Quant aux investissements, ils ont été malheureusement limités : deux projets d’envergure ont avorté à la dernière minute du fait des porteurs. « Enfin, le contexte a compliqué et retardé les sorties prévues, ajoute Jean-Paul Alic. Mais elle s’achèveront en juillet de belle façon avec celle de la société Yellowscan, pour la satisfaction de toutes les parties. »

En quête d’un projet à fort impact environnemental

Les contraintes conjoncturelles n’ont pas empêché MELIES Business Angels de recruter de nouveaux membres et d’ouvrir deux antennes locales, l’une à Nîmes en septembre 2021, l’autre à Béziers en mars dernier. D’autres suivront à brève échéance. En interne, le CA a tenu sa feuille de route avec la mise en place d’une enquête sur les attentes de ses membres et la diffusion d’un retour annuel d’information sur les entreprises, très attendu par les investisseurs. L’exercice 2022-2023 sera consacré à la recherche de nouvelles pépites pour compléter le portefeuille d’activités du réseau qui rêve de « dénicher un projet à fort impact environnemental ». Parallèlement, MBA poursuivra son recrutement d’investisseurs passionnés par le développement de l’économie locale.

Des partenariats pour accroître la capacité d’action de MBA

MELIES Business Angels annonce la signature d’un nouveau partenariat le 29 juin. Une convention avec Montpellier Management permettra aux business angels de contribuer encore plus à la formation des chefs d’entreprise et des futurs investisseurs, déjà engagée avec Montpellier Business School. Courant octobre, le partenariat de MBA avec le Crédit Agricole du Languedoc se traduira par l’organisation commune d’une conférence qui traitera des scénarios macro-économiques et des stratégies face à la crise pour la gestion des actifs financiers dans le patrimoine.



Crédit photos : Julien Rouquette.