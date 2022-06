Aude - Les jeudis en Malepère

Tous les jeudis des mois de juillet et août, les vigneronnes et vignerons de l’appellation AOP Malepère accueilleront le grand public pour des soirées festives au cœur des 18 caves et domaines de l'appellation. Au total, ce sont 21 rendez-vous prévus dans les 39 communes se situant proche de Carcassonne

Au programme : dégustations, animations musicales, repas pris sur place…

Chaque caves et domaines proposera une programmation unique pour satisfaire le plus grand nombre.

L’AOC Malepère, point de vue Océanique en Languedoc

Le vignoble de l’AOC Malepère est situé à l’extrémité ouest du Languedoc, de Carcassonne en passant par le lauragais jusqu’aux portes de Toulouse. Du fait de sa situation géographique, ce vignoble qui est implanté autour du massif de la Malepère (massif classé en zone Natura 2000), à des altitudes de 150 à 350 mètres, se développe dans un climat avec de fortes influences océaniques. L’AOC Malepère, c’est ce point de vue, cette particularité Océanique en Languedoc, au climat plus doux et atténué et qui fait la part belle à un encépagement atlantique (où dominent les cépages Merlot et Cabernet franc complétés par le Cabernet sauvignon et le Malbec). Reconnue en AOC en 2007, les 18 caves et domaines (2 caves coopératives et 16 caves particulières) de l’AOC Malepère élaborent chaque année près d’1 million de bouteilles de vins rouges et rosés (20% du total).