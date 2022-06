Sérignan - Les Marchés de l'été à Sérignan

À Sérignan, la saison estivale est aussi marquée par des marchés divers et variés tous les jours de la semaine.

L’occasion rêvée de faire le plein de produits locaux et d’artisanat tout en profitant d’animations musicales conviviales.

Les Mardis de l’Art

Une célébration de l’art et de l’artisanat local en nocturne pour profiter au mieux de la fraîcheur et de l’ambiance festive de la ville. De 18h à 23h, des allées de la République à la place de la Liberté, plus de 50 exposants présentent leur travail et leur savoir-faire : peintures, mosaïques, bijoux, vêtements, poteries, photos…

Tous les mardis du 5 juillet au 30 août (sauf le 16 août) dès 18 heures. Ambiance musicale chaque soir.

Allées de la République, rue du 14 juillet, place de la Libération et place de la Liberté.

Les Jeudis des Producteurs de Pays

Le rendez-vous des gourmands et des amateurs de nos produits locaux : charcuterie, fromage de chèvre, miel, olives et raisins de table, fruits et légumes, vin, agneau, huîtres et moules, pain et macarons, et même des glaces au lait de brebis… Ce marché a pour but de favoriser les circuits courts de distribution et de faire la promotion de nos producteurs locaux. Il est le fruit d’une collaboration entre la chambre d’agriculture de Montpellier, un groupement de producteurs et la ville de Sérignan.

Tous les jeudis du 7 juillet au 8 septembre de 19h à 23h.

Place des Anciens Combattants (Centre administratif).

Le Marché traditionnel

Fruits et légumes, charcuterie, fromages, vêtements, produits locaux…

Tous les lundis, mercredis et vendredis, de 7h30 à 13h.

Allées de la République, parking des Halles et place de la Libération.