Hérault - 3e Etats Généraux des festivités populaires et culturelles de France

Les représentant de l'Hérault de la FNCOF, (Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités), Eric Stiénon et Sébastien Vallée, vous donne rendez-vous pour les 3e Etats Généraux des festivités populaires et culturelles de France le 16 septembre 2022 à Saint Amand Montrond (18) vos représentants de la FNCOF 34 serons présents pour la défense de nos festivités et de nos traditions

Organisateurs de Festivités, Comité des fêtes, offices municipaux de Tourismes, Associations, Artistes, Organisateurs de Festivals, de Carnavals, Communes, agglos, etc...

Réductions SACEM, Protection Juridique, Responsabilité civile associative et protection des dirigeants. Représentation nationale, Médailles pour vos bénévoles, Annuaire d'artistes, Formations, aide à la communication, réalisation de vos affiches, etc... Adhésions 2022 offerte et 2023 au tarif primo adhérent pour les nouveaux adhérents à la FNCOF

Unissons nos forces pour que vivent nos fêtes !

