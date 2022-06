Tarbes - Harmonie Mutuelle s'engage aux côtés de la Croix Rouge Française

Harmonie Mutuelle s’engage aux côtés de la Croix Rouge Française : 30 enveloppes solidaires récoltées à Tarbes ce mardi 21 juin !

Harmonie Mutuelle s'engage grâce à ses collaborateurs aux côtés de la Croix Rouge Française. Au mois de mai, l’entreprise mutualiste à missions s’est associée à la Croix Rouge pour l’opération « prends soin de toi ». Ce projet avait pour objectif la collecte d’articles d’hygiènes déposés par des salariés d’Harmonie Mutuelle. 30 enveloppes ont été récoltées sur le seul site de Tarbes !

Ce mardi 21 juin, la remise des dons a été effectuée dans les locaux d’Harmonie Mutuelle. Charles Perez, représentant de la Croix Rouge, était présent pour recevoir ces dons et remercier chaleureusement l'ensemble des collaborateurs d’Harmonie Mutuelle.

L’entreprise s'est également associée à cette action en faisant un don de culottes menstruelles.

Tous ensemble pour une collecte solidaire

Les pratiques d'hygiène corporelle et vestimentaire assurent la prévention de l'infection et le bien-être corporel. Elles revêtent une importance capitale dans la vie de l'être humain pour sa santé et ses relations aux autres.

Parce que l'estime de soi ne devrait pas être un luxe, Harmonie Mutuelle a proposé aux collaborateurs de déposer un ou des articles d’hygiène dans des enveloppes accompagnées d’un message, une carte, un dessin à l'attention de la personne qui bénéficiera du don.

Harmonie Mutuelle, c’est un collectif engagé et solidaire.