Occitanie - La Région Occitanie lance une grande campagne de promotion des festivals en Occitanie

Avec 1 001 manifestations recensées en 2021, l’Occitanie est une région riche en festivals.

Ils sont portés par des acteurs culturels mais aussi par des milliers de bénévoles pour défendre le dynamisme culturel du territoire. Parce qu’ils diffusent la culture aux quatre coins de l’Occitanie et participent activement à son développement économique et touristique, la Région soutient ses festivals et lance une vaste campagne de communication nationale et locale "Occitanie 1001 festivals : 1000 et 1 raisons de vous émerveiller".

Elle soutient aussi près de 150 festivals du spectacle vivant pour un montant de 4 M€.

Lancée aujourd’hui, cette campagne (TV, radio, affichage, digital) sera déployée pendant toute la durée de la saison estivale. Elle a pour ambition de renforcer l’attractivité de la région en mettant en avant ses atouts : la convivialité, le bien-vivre et une terre de prédilection grâce au climat, au décor naturel et à ses atouts touristiques.

De nombreux sites exceptionnels sont notamment valorisés comme les Arènes de Nîmes, Gavarnie, le Canal du Midi… et bien d’autres encore.

« En Occitanie, nous bénéficions d’une offre culturelle extrêmement riche avec notamment plus 1 001 festivals. Ces manifestations, synonymes d’excellence artistique, sont le reflet de la diversité de l’offre culturelle et de la création sur tout le territoire. C’est grâce au travail des acteurs culturels et des bénévoles mais aussi à l’implication des acteurs économiques et touristiques que tant d’événements peuvent voir le jour partout en Occitanie. La culture est l’un de nos nombreux atouts, et les festivals portent haut nos valeurs telles que la convivialité ou le bien vivre ensemble. Après deux années marquées par la crise sanitaire, la Région a souhaité mettre en lumière ces 1 001 festivals qui vont particulièrement rythmer notre été », Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.