Cette année, la Ville a innové pour la Fête de la musique.

Les groupes et collectifs ont animé Mèze sur les cinq scènes ouvertes installées au jardin Montet, sur le kiosque, place de la mairie, salle Jeanne Oulié, et résidence Mistral. Le public était au rendez-vous pour cette soirée conviviale et festive.