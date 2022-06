Sérignan - Deuxième édition du Street Art Sérignan les 2 et 3 juillet 2022

Les arts graphiques sont particulièrement présents à Sérignan, avec son Festival BD de plus de 27 ans, le Mrac (Musée régional d’art contemporain), mais aussi les résidences d’artistes du Château Vargoz. L’art est partout, dans la rue, sur les murs avec les fresques d’Erro, celle de Dado aux Orpellières, ou encore le Parc Rayonnant de Daniel Buren en entrée de ville.

Sérignan a toujours su déceler et accueillir les talents artistiques de demain, que ce soit dans la BD ou dans l’art contemporain.

Suite au succès du premier opus, la Ville de Sérignan souhaite renouveler et pérenniser sa démarche autour de l’art urbain. De nouveaux artistes vont donc investir les rues et les places pour y créer des fresques sur les murs et ainsi proposer au public un parcours d’art urbain. Plusieurs fresques seront réalisées, venant s’ajouter à celles existantes, continuant ainsi un circuit artistique dans le cœur de ville et dans toute la cité. Les artistes seront amenés à s’exprimer sur leurs œuvres, leurs significations, sur leurs techniques, aussi le tout sera accompagné de quelques moments festifs où l’on pourra rencontrer, échanger et partager.

PROGRAMME 2022

Samedi 02 juillet

10h : Ouverture du village street art des enfants, animations en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Allées de la République.

10h-12h : Finalisation de la fresque des élèves de l’Ecole P. Bert avec JERC. école Paul Bert (entrée par la cour côté Collégiale).

10h15 : Visite Street ART 2022,

Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents

RDV à l’accueil, Allées de la République.

10h30 : Rencontre avec l’artiste Honck le portrait dans le Street Art. Derrière la médiathèque Samuel Beckett.

10h30 : Morena la Griotte. Halles, Boulevard Voltaire.

11h-13h : DJ & Live Painting : aux platines Dam Solo et performances JIBÉ le dresseur de Jibiz.

Allées de la République.

11h30 : Inauguration. Allées de la République.

12h : Morena la Griotte. Place de la Libération.

15h30 : Visite Street ART 2022,

Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents

RDV à l’accueil, Allées de la République.

15h30 : Rencontre avec l’artiste SUNRA, le « Street ART à cœur ». Place de la Liberté.

17h : Visite Le Mrac, un musée à ciel ouvert. Découverte des œuvres extérieures. à partir de 7 ans (livret jeu disponible pour les familles). RDV Parvis du MRAC.

17h30 : Morena la Griotte. Allées de la République.

18h30-20h : Live Painting : Concert de FINEZE & NËGGUS, pendant les interventions artistiques de Mahi, Sunra et Jibé. Place de la Libération/Place de la Liberté.

Dimanche 03 juillet

10h : Ouverture du village street art des enfants, animations en continu de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Allées de la République.

10h15 : Visite Street ART 2022,

Partir à la découverte des œuvres et des artistes présents. RDV à l’accueil, Allées de la République.