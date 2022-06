Sète - Belle mobilisation pour l'opération « Je fabrique mon compost dans mon école »

Dans le cadre du projet pédagogique « Je fabrique mon compost dans mon école », ce sont huit écoles de la ville de Sète, 35 classes et près de 1 250 élèves au total qui, tout au long de cette année scolaire, ont été sensibilisés à cette thématique et aux enjeux du traitement des déchets, en leur permettant notamment de participer activement à toutes les étapes (fabrication, préparation du sol…)

Une belle expérience qui a captivé les enfants et qui s’achève, dans chaque école concernée, avec une distribution, à chaque élève, de jeunes plantes aromatiques (du basilic), offertes par la Ville, et la remise du ‘‘diplôme de l’ambassadeur du compostage’’ par les médiateurs de l’Aggopôle.

Jeudi 16 juin, à l’école Suzanne-Lacore, c’est même par une « fête du compost » que s’est terminée l’opération (photos jointes). Des animations, démonstrations et jeux pour célébrer ensemble les bons gestes pour la planète !

A noter qu’après les écoles Eugénie-Cotton, Agnès-Varda et Suzanne-Lacore ces derniers jours, les restitutions de projets vont se poursuivre ce vendredi 17 juin à l’école Louis-Pasteur, le lundi 20 et mardi 21 juin à Paul-Bert, le jeudi 23 juin à Gaston-Baby, le lundi 27 et mardi 28 juin à Paul-Langevin et, enfin, le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet, ce jour-là en présence du maire François Commeinhes, à l’école Ferdinand-Buisson.