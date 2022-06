Béziers - Prison pour deux hommes contrôlés par la douane et transportant de l'herbe de cannabis

3 ans et 4 ans d'emprisonnement pour deux hommes contrôlés par la douane et transportant de l'herbe de cannabis.

Lors des audiences des 10 juin et 15 juin 2022, dans le cadre de procédures de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné deux hommes pour des faits de trafics de produits stupéfiants.

Dans une première affaire, un homme âgé de 56 et domicilié à Munich en Allemagne, de nationalité iranienne, avait été contrôlé le 7 juin 2022 par les services des douanes sur l’autoroute A9, sur l’aire de Lespignan (34), alors qu’il circulait à bord d’un fourgon immatriculé en Allemagne. Les agents douaniers avaient découverts 65 kilogrammes d’herbe de cannabis dans une cache aménagée. Sur instruction du parquet de Béziers, il avait été remis aux enquêteurs de la DTPJ de Montpellier. Au cours de sa garde à vue, il avait reconnu avoir transporté ces produits stupéfiants depuis l’Espagne et à destination de l’Allemagne contre la promesse d'un versement de 10 000 €. Il avait déclaré ne pas connaitre les commanditaires et les propriétaires de cette marchandise frauduleuse. Il avait été présenté au parquet de Béziers le 9 juin 2022 et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Le 10 juin 2022, le tribunal correctionnel le condamnait à 4 ans d’emprisonnement avec maintien en détention, à l’interdiction du territoire français pendant 10 ans, tout en confisquant son véhicule. Il devra également verser une amende douanière de 114 345 euros. Il n’avait jamais été condamné auparavant et était inconnu des autorités françaises et allemandes.

Dans une seconde affaire, un homme âgé de 32 ans domicilié à Malaga en Espagne et de nationalité espagnole avait été contrôlé le 10 juin 2022 par les agents des services des douanes sur la commune de Colombiers (34) au volant d’un utilitaire à l’intérieur duquel avaient été découverts 15 kilogrammes d’herbe de cannabis dissimulés dans un cache. Lors de sa garde à vue, il avait expliqué ne pas être au courant qu’il transportait des produits stupéfiants et qu’il devait se rendre en Allemagne pour remettre le véhicule à une tierce personne. Inconnu de la justice, il avait été présenté au parquet de Béziers le 12 juin 2022 et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

Le 15 juin 2022, le tribunal correctionnel le condamnait à 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant 10 ans ainsi qu’à une amende douanière de 22 000 euros et à la confiscation de son véhicule.

Photo d'illustration