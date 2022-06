Gruissan - Enjoy the race par ExocetGame, une course sur l'eau à sensation respectueuse de l'environnement

La start-up ExocetGame annonce l’arrivée de sa course Enjoy the race sur une première base nautique, à Gruissan. Ses bateaux électriques brevetés, maniables sans permis ni expérience, vont offrir au grand public des expériences de jeu et de glisse inédites. Une course aux plaisirs pour les utilisateurs, un défi technologique pour la start-up montpelliéraine et une activité innovante clef en main pour les exploitants de bases nautiques qui délaissent le jet-ski.

Les bateaux sont colorés, l’expérience ludique et surtout inédite : la course Enjoy the race par ExocetGame est la première du genre dans une base nautique, une nouvelle façon de se faire plaisir en allant vite, de s’élever au dessus de l’eau sans voler, en sustentation, juste ce qu’il faut pour conjuguer sensations fortes et sécurité. Créateur de ce jeu accessible à tous, Philippe Faucon a proposé sa course à Marina O Zone à Gruissan qui ajoute ainsi à ses attractions une expérience unique au monde sans avoir à investir dans des équipements : le parc aquatique perçoit une redevance d’ExocetGame, exploitant direct. Une exception pour une première car le business model d’ExocetGame repose sur la location de ses bateaux aux exploitants de bases nautiques pour 350€ par mois et par bateau, et le versement d’une redevance de huit euros par heure consommée.

La course ExocetGame : enfin une alternative au jet-ski !

« Aucune connaissance nautique n’est requise pour piloter nos bateaux. Quelques explications suffisent pour comprendre le maniement simplissime des boutons de commande et de la pédale d’accélération ! » explique le fondateur de la start-up ExocetGame. « La conception de notre bateau est très technique mais son utilisation élémentaire : le plaisir avant tout, en toute sécurité et sans impact sur l’environnement ! Il représente une alternative au jet-ski devenu impraticable car trop bruyant, polluant et exigeant. » Chaque bateau ExocetGame est géolocalisé, connecté pour enregistrer les paramètres de course et les circuits, sécuriser la pratique et limiter les mauvaises manœuvres. Les bateaux sont conçus durablement : moteur zéro émission et sans nuisances (odeurs, bruit), location pour prolonger la durée de vie.

Une technologie et une fabrication françaises

ExocetGame a assemblé et testé ses premiers prototypes en 2021 après trois ans de recherche et de développement en partenariat avec la plateforme mécatronique de l’IMT Mines Alès où la start-up était incubée. Charles Bertrand, CTO d’Exocet Game, est architecte naval : « Nous avons consacré un million d’euros au développement de notre prototype avec le concours de CRÉALIA, de la Région Occitanie, de Bpifrance et de fonds privés. Notre bateau est doublement breveté. » En effet, un premier brevet protège l’innovation majeure : la gestion très fine du centre de gravité du bateau, du centre de poussée et de sa puissance. Le second brevet concerne les commandes du bateau, boutons et accélérateur.

Quatre bateaux équipent la base Marina O Zone de Gruissan ; il seront six en juillet. Philippe Faucon part à la conquête des bases nautiques de France avant de cibler l’Europe avec sa course Enjoy the race ExocetGame et d’autres jeux, notamment une bataille navale. Une levée de fonds d’un million d’euros sera nécessaire en 2023.

ExocetGame, game changer dans la pratique du bateau et des jeux de glisse

Entrepreneur récidiviste, ancien gérant d’une base nautique en Normandie, Philippe Faucon a créé sa SAS à Montpellier en septembre 2018. Accompagnée jusqu’en août 2021 par l’Incubateur IMT Mines Alès, ExocetGame est incubée par Ad’occ sport et, depuis mars 2022, par le BIC de Montpellier.

• Président fondateur : Philippe Faucon / CTO : Charles Bertrand.

• Compétences en cours de recrutement : développement électronique, montage, exploitation de bases nautiques.

• Effectif prévisionnel fin 2022 : 5-6, fin 2023 : 25.

• CA prévisionnel : 735 K€ en 2022, 1,2 M€ en 2023.

