Mazamet - Un nouveau concept de Mazamet à l'honneur sur M6 dimanche 26 juin !

M6 - RETROUVEZ DES HABITANT DE MAZAMET DANS CAPITAL

Dimanche 26 Juin à 21.05

Vide-greniers XXL ou nouvelle formule: à qui profite le trésor de l’occasion?

Participer à un vide-grenier, c’est l’occasion de gagner un peu d’argent en revendant de vieux objets. Mais c’est aussi une journée galère et fatigante. Il faut se lever tôt, attendre le client sous le soleil ou la pluie, négocier d’arrache-pied le moindre euro, et repartir avec le coffre encombré d’une multitude d’invendus. Pourtant, les Français en raffolent ! Et si vous pouviez enfin profiter de tous les avantages d’un vide-grenier en laissant de côté ses inconvénients ? Une nouvelle enseigne, apparue un peu partout en France, promet de faciliter la revente de vos objets inutilisés. Il suffit de louer un stand dix euros par semaine à l’intérieur d’un grand hangar et de laisser le magasin vendre vos objets à votre place.

Plus besoin de voir les clients ni de négocier, vous n’aurez qu’à venir chercher le fruit de vos ventes quelques semaines plus tard. Avec son nouveau concept baptisé « Au Vide Grenier », Romain est déjà à la tête de quarante magasins dans toute la France en à peine cinq ans. Il ambitionne de doubler ce chiffre d’ici un an. Mais les professionnels de l’occasion doivent maintenant composer avec des vendeurs pas comme les autres qui, eux, ont décidé de faire des affaires sur les réseaux sociaux. Une mise en scène soignée, des photographies léchées pour vous faire rêver et bien sûr passer à la caisse.

Mazamet (81) : Nathalie et Christian misent sur la seconde main avec l’ouverture de leur enseigne de vide-grenier permanent.

Et si la seconde main était le business de demain ? C’est en tout cas le pari de Nathalie et Christian. Pendant 30 ans, ce couple de commerçants a vendu des articles de mode et de sport neufs mais cette année, après la liquidation de leurs magasins, ils prennent un tournant radical en ouvrant le 40ème magasin de la nouvelle franchise qui cartonne : « Au Vide Grenier ».

Le concept : un vide grenier permanent, bien à l’abri dans un magasin, où les clients peuvent louer un stand pour 3 semaines, moyennant 25 euros et vendre toutes leurs vieilleries.

Crédit Photo M6