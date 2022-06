Toulouse - Les Journées d'été de la Chaire Unesco Bernard Maris

La Chaire UNESCO Bernard Maris organise ses journées d’été les 20 et 21 juin prochains, dans les locaux de Sciences Po Toulouse, en présence de Nadia Pellefigue et de Georges Méric. Ouvertes à tous les publics, elles aborderont deux thèmes : « Les régions face aux crises multiples » et « Inclusion, bien-être, inégalités : imaginer de nouvelles politiques publiques ».

Pour célébrer le renouvellement de son financement par la Région Occitanie et le Conseil Départemental Haute-Garonne, et afin de lancer son nouveau cycle d’activités, la Chaire Bernard Maris reçoit une vingtaine de personnalités à la Manufacture des Tabacs à Toulouse dans le cadre de ses Journées d’été.

Le lundi 20 juin, conférences, atelier et table ronde seront consacrés aux « régions face aux crises multiples » et à la capacité de résilience des sociétés :

• 10h : Comment rendre la Région Occitanie résiliente : identifier et exploiter les capacités régionales et les connexions aux autres régions européennes

• 11h30 : Les politiques régionales au défi de la transition. L’exemple de la Région Occitanie.

• 14h : Comment les particularités géographiques et les spécificités locales affectent la résilience des sociétés face aux crises majeures

• 15h15 : Comment l’intelligence artificielle affectera-t-elle la dynamique des régions ?

Le mardi 21 juin permettra, en matinée, d’aborder la problématique des « nouvelles politiques publiques » à imaginer pour favoriser l’inclusion et le bien-être et remédier aux inégalités :

• 10h30 : Au-delà du PIB: géographie et politique du bien-être au Pays-Bas

• 11h30 : Solidarités humaines et territoriales : des politiques publiques innovantes pour mieux lutter contre les précarités et les inégalités. L’exemple du Département de Haute Garonne.



Ces journées sont ouvertes à tou.te.s sur inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-journees-de-la-chaire-unesco-bernard-maris-summer-event-2022-355171366117

Il sera aussi possible d’assister aux sessions à distance (mais sans interaction), via la chaîne Youtube de la Chaire : https://www.youtube.com/channel/UCyKaeIs7iCr4tHxhLudXxWQ

Programme complet : https://drive.google.com/file/d/1PHIsURbwKgM1FGdmnPnF4EBuZqRBQRed/view

À propos de la Chaire UNESCO Bernard Maris

Depuis la rentrée 2018, Sciences po Toulouse accueille l’antenne toulousaine de la Chaire UNESCO Bernard Maris « Économie Sociétés ». Cette Chaire est née de la volonté conjointe de l’École, de l’association ALLISS et de la FMSH (à Paris) d’honorer ce grand économiste disparu lors de l’attentat perpétré contre Charlie Hebdo (janvier 2015) par des actions de promotion du dialogue citoyen entre les économistes et la cité. Financée notamment par le Conseil Régional Occitanie, le Conseil Départemental de Haute- Garonne et la Mairie de Paris, elle accueille chaque année des chercheur·euse·s du monde entier dans le cadre d’enseignements et de conférences prestigieuses. Ron Boschma (Université d’Utrecht) est l’invité principal titulaire de cette Chaire académique d’équipe sur les mutations économiques.