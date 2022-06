Occitanie - La région et la Sncf dévoilent réductions et bons plans à l'approche de l'été

La Région Occitanie a présenté tout un volet d'actions pour le pouvoir d'achat des habitants, notamment en matière de mobilités douces en partenariat avec la SNCF.

1 MILLION DE TICKETS DE TRAIN À UN EURO

Ce mercredi, la région Occitanie a dévoilé plusieurs mesures pour donner du pouvoir d'achat aux habitants d’Occitanie, à l’approche des grandes vacances estivales. Parmi les dispositifs présentés, la carte Occ'ygène reconduite, le train à 1 euro pour tous, tous les week-ends de juin et septembre, et pour les 18-26 ans, une offre inédite de la SNCF pour leur permettre de voyager moins cher partout en France. Aussi, face aux difficultés de recrutement de saisonniers, des initiatives pour aider les salariés sur les transports, les gardes d'enfants et également l'hébergement. Avec notamment ce projet d'utiliser les internats des lycées. Les détails avec la vice-présidente de la région Occitanie en charge du tourisme durable.

LE TOURISME SE PORTE TRÈS BIEN DANS LA RÉGION

Également des initiatives pour accompagner la filière tourisme qui peine à recruter des saisonniers. Un dispositif mis en place alors qu'après les deux années Covid, les perspectives sont très bonnes. Un bon début de saison et pour l'été des réservations globales en hausse de 6 % par rapport à 2019, jusqu'à 12 % sur le littoral. Les explications du président du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs…