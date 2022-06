Occitanie - Conseils santé face aux fortes chaleurs en Occitanie !

Conseils santé face aux fortes chaleurs en Occitanie

Après une vague de chaleur déjà exceptionnelle par sa durée au mois de mai en France, un nouvel épisode de fortes températures est confirmé par Météo France jusqu’à la fin de cette semaine en Occitanie. L’Agence régionale de santé rappelle les bons réflexes à adopter pourse protéger et veiller sur la santé des plus fragiles face à la chaleur.

Lesimpacts de la chaleur sur la santé ne se limitent pas aux phénomènes extrêmes: la chaleur a un effet immédiat sur l’organisme, dès les premières augmentations de température. En cas de fortes chaleurs l’organisme est soumis à rude épreuve. Connaître les risques pour la santé permet de se protéger des effets de la chaleur.

Les dangers des fortes chaleurs

L'exposition à de fortes chaleurs constitue une agression pour l'organisme. La transpiration permet au corps de maintenir sa température, maislorsqu’il ne la contrôle plus et qu'elle augmente rapidement, une personne peut être victime d'un coup de chaleur qui peut être mortel. Les nourrissons et les personnes déjà fragilisées (personnes âgées ou atteintes d'une maladie chronique) sont particulièrement vulnérables. Lors d'un épisode de fortes chaleurs, elles risquent une déshydratation, l'aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. Les personnes en bonne santé (notamment les sportifs et travailleurs manuels exposés à la chaleur) ne sont cependant pas à l'abri si elles ne respectent pas quelques précautions élémentaires.

Les conseils pour se protéger de la chaleur