Gers - 7ème cycle Bach festival Gers 2022

7ème cycle BACH FESTIVAL GERS 2022

Vous êtes cordialement invités aux concerts du 7ème cycle BACH FESTIVAL GERS 2022 ( juin - août ), lesquels se déroulent dans le département du Gers, Occitanie, France ( CONCERT D'OUVERTURE - DEUX VIOLONCELLES à Simorre - 8 juillet / LA MESSE POUR ORGUE à Mirande - 29 juillet / CONCERT POUR VIOLONCELLE SEUL à Bassoues - 30 juillet / CONCERT DE CLÔTURE AVEC ORCHESTRE à Mirande - 13 août ).



Vous pouvez vous réjouir de CONCERT DE NOËL ( 23 décembre ) et CONCERT DU NOUVEL AN ( 30 décembre ) à la fin de l'année.



D'autres activités musicales ont lieu en ligne ( FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 juin / BFG COURS DE MUSIQUE D'ÉTÉ - de 22 août à 27 août ).



Réservez vos billets en ligne: billetterie - https://BachFestivalGers.EventBrite.fr .



Au festival se produira violoncelliste, écrivaine et poétesse tchèque Anna BRIKCIUSOVÁ, l'organiste et compositeur Irena KOSÍKOVÁ, violoncelliste František BRIKCIUS, DUO BRIKCIUS formant par deux violoncellistes, sœur et frère, chef d'orchestre Manuel TÉVAR et ATLANTIDA CHAMBER ORCHESTRA de Espagne.



Cette 7ème année du BACH FESTIVAL GERS rappelle 337ème anniversaire de la naissance de Johann Sebastian Bach, 344ème anniversaire de la naissance de Antonio Vivaldi et 200ème anniversaire de la naissance de César Auguste Franck. Dans le cadre de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, de la Fête de la Musique et des Daniel Pearl World Music Days.



Vous trouverez toutes les informations sur le site du BACH FESTIVAL GERS





7ème BACH FESTIVAL GERS 2022



21 juin - En ligne / FÊTE DE LA MUSIQUE

8 juillet - Simorre / CONCERT D'OUVERTURE - DEUX VIOLONCELLES

29 juillet - Mirande / LA MESSE POUR ORGUE

30 juillet - Bassoues / CONCERT POUR VIOLONCELLE SEUL

13 août - Mirande / CONCERT DE CLÔTURE AVEC ORCHESTRE

du 22 août à 27 août - en ligne / BFG COURS DE MUSIQUE D'ÉTÉ

23 décembre - Mirande / CONCERT DE NOËL

30 décembre - Montesquiou / CONCERT DU NOUVEL AN