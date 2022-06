Vauvert - Les mardis de Vauvert sont de retour !

La ville de Vauvert vous donne rendez-vous les mardis 5, 12, 19 juillet et les mardis 2, 9, 16 et 23 août de 19h à 23h place de l’Aficion pour l’évènement phare de l’été : les mardis de Vauvert !

7 marchés nocturnes dans un lieu aéré et verdoyant en cœur de ville, idéal pour passer une soirée conviviale en famille ou entre amis.

Organisés par la ville de Vauvert, les Mardis de Vauvert font leur grand retour en juillet et août 2022 !

Ambiance musicale, restauration sur place, espace jeux pour enfants ; de quoi ravir petits et grands ! Régine Pascal, le Trio Pop-Corn, Los Kemados Gipsy, le Trio Potes & Co, les Hot jazz brothers, Guit’harmony… vous donnent rendez-vous pour danser et profiter de votre soirée en musique, autour d’un bon petit plat !