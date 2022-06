Tarn - Fiesta Argentine avec concerts et peña à Rabastens !

SAMEDI 18 juin à RABASTENS (81)

20 h 30 FIESTA ARGENTINE avec concerts et peña PAF : 8/6€

REPAS à partir de 19 h : PAELLA-DESSERT-CAFE (21€ AVEC entrée soirée)

(à réserver avant le 10 juin !!)

20h30 : BOMBO LATIENDO (8 musiciens a full folklore latino-américain, BOMBO et plyphonies : voyage garanti) avec Maria Eda Farina, Céline Gallois, Luz Fernandez, Florence Lunardi, Yannis M, Christine Pagés, Hélène Courmont sous la direction de Luciano GIMENEZ LUNA et l'appui de la DRAC Midi-Pyrénées

21h30 : TRIO JUAN ACOSTA (Argentine) folklore traditionnel d'Argentine .. à écouter et à danser et PEÑA (scène ouverte) avec Juan Acosta (bandonéon), et los hermanos DELGADO (guitare, bombo, chant)

au Bar : Empanadas, choripan...

UNA FIESTA TOUT PUBLIC !! à écouter, à danser !!