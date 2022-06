Lourdes - Le CCAS reçoit un chèque en soutien de son atelier théâtre

Le CCAS a répondu à un appel à projet proposé par ANDES et CARNIATO qui ont attribué 1 440 € à la structure.

Cette somme est destinée à rémunérer le professeur de l’atelier théâtre récemment créé. La remise du chèque a eu lieu jeudi 2 juin 2022, dans les locaux du CCAS en présence du maire Thierry Lavit, de Odette Minvieille-Larrousse, adjointe au maire en charge des affaires sociales, de Gilles Dillenseger, représentant de Carniato, de Julie Dupuy-Camacho, responsable du CCAS, de Florence Barthecoy, responsable adjointe, de Patrick Lode, le professeur de théâtre, et de nombreux bénéficiaires.

Les équipes du CCAS partagent le constat que les bénéficiaires lourdais vivent dans une réelle solitude.

« Leurs problématiques relationnelle, professionnelle et financière compliquent les relations avec leur entourage et/ou ils ne parviennent pas à se maintenir dans l’emploi. Ils nous confient leur sentiment de dévalorisation face aux attentes du monde professionnel.

Ce public participe aux nombreuses activités proposées par le CCAS pour sortir de chez eux et pour rencontrer d’autres personnes. Au fil des ateliers, nous constatons un certain épanouissement de la personne, une prise de conscience des difficultés relationnelles ou même des amitiés qui se tissent. Certains ont montré un intérêt pour la mise en place d’un atelier théâtre, par le jeu de scène et également par l’envie de dépasser leurs appréhensions de prise de parole en public. Cet exercice participe à une valorisation de soi et de fait constitue un atout notamment pour la recherche d’un emploi. C'est la première fois que le CCAS met en place des ateliers théâtre.

Nous travaillons avec ANDES depuis de nombreuses années puisque nous sommes adhérents à ce réseau. ANDES est le réseau pionnier des épiceries solidaires et l’un des principaux acteurs de l’aide alimentaire en France. ANDES développe également des solutions d’approvisionnement en fruits et légumes frais pour les structures d’aide alimentaire. La raison d’être d’ANDES est d’innover pour l’insertion durable autour d’une alimentation de qualité pour tous », explique la responsable du CCAS.

Le financement obtenu a permis de créer l’atelier théâtre qui a démarré le 14 avril. Il est animé par un professeur de théâtre qualifié. 20 personnes sont inscrites.

Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Lourdes. 22, avenue Maréchal Joffre. 65100 Lourdes. Tél. : 05 62 42 54 08.