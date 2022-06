Haute-Garonne - Écoles Créatives Toulouse // visites privées, journées d'information et journées d'entretiens : une

Les Écoles Créatives ESMA et ETPA offrent la possibilité de rebondir sur le choix de ses futures études. A partir du 3 juin prochain et ce jusqu’au 8 juillet, les futurs étudiants en recherche de formation artistique auront toujours la possibilité de choisir leurs cursus au sein des écoles créatives. Une immersion totale pour mieux envisager son projet d’avenir. Suivez le programme et inscrivez-vous !

Une ouverture vers des écoles de références

Vous attendez ou vous n’êtes pas satisfait des résultats de ParcourSup ? Les Écoles Créatives ESMA, ETPA de Toulouse vous proposent différents formats sur mesure pour rebondir afin de faire de sa passion son métier. Trois rendez-vous sont proposés au public désireux de s’informer :

Les visites privées : Pendant une heure, un responsable des formations va se consacrer entièrement à un visiteur et ses accompagnants.

Les journées d’information : Le public pourra à la fois suivre des conférences de présentation des formations et débouchés mais aussi il aura la possibilité d’aller à la rencontre des équipes pédagogiques.

Les entretiens individuels : Les futurs étudiants pourront directement passer un entretien avec l’un des membres de l’équipe pédagogique pour la section de son choix, afin de valider son inscription dans l’école.

Ces 3 possibilités sont non seulement l’opportunité de s’immerger dans la vie du Campus, mais aussi elles permettent de pouvoir rebondir pour choisir son projet d’avenir.

Le programme

Différentes dates sont proposées et selon les évènements les réservations sont indispensables :

Les Visites privées : Les vendredi 3 et 17 juin, les 1er et 8 juillet de 13h à 18h

Réservation obligatoire sur https://www.eventbrite.fr/e/347970116987

Les journées d’information : Vendredi 10 juin de 14h à 18h et Samedi 11 juin de 10h à 18h

Les Entretiens individuels : Vendredi 24 juin de 10h à 18h

Réservation obligatoire sur https://www.eventbrite.fr/e/347986144927

au Campus ETPA/ESMA, 50 Rte de Narbonne à Auzeville-Tolosane.

Un campus, deux écoles

Le Campus Toulousain héberge 2 écoles :

L’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses formations artistiques, l’école propose des cursus en Design d'Espace, Design Graphique, Motion Graphics Design et Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux. L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives !

L’ETPA forme les futurs professionnels de la photographie et du jeu vidéo dans des conditions de travail optimales. Avec de très bons taux de réussite aux examens et de placement des étudiants en entreprise en fin de cursus, l’ETPA consolide chaque année son ancrage professionnel pour permettre l’insertion de ses étudiants.