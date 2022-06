Bagnols sur Cèze - La Salamandre célèbre le monde souterrain à l'occasion de la Journée internationale des grottes !

Engagée dans une démarche de sensibilisation du public à la connaissance et au respect du monde souterrain, la Grotte de la Salamandre proposera des animations inédites à l’occasion de la Journée Internationale des Grottes Touristiques sur le thème “Regards croisés”. Rendez-vous lundi 6 juin 2022.

« Depuis l’ouverture de la grotte en 2013, la sensibilisation du public à la fragilité du milieu et à la découverte des incroyables richesses des gorges de la Cèze sont au cœur de notre engagement » explique Daniel LELIEVRE, cofondateur et président de la Grotte de la Salamandre. « Cette nouvelle Journée internationale des grottes est une formidable occasion de découvrir ou redécouvrir un site touristique d’une beauté exceptionnelle et de profiter d’animations originales pour toute la famille ».

UNE EXPOSITION ET DES ATELIERS LUDIQUES

Initiée par l’International Show Cave Association, l’ANECAT Grottes de France et la Fédération française de Spéléologie, la Journée Internationale des Grottes Touristiques et du Monde Souterrain a pour vocation de susciter l’intérêt et la volonté de préservation du public pour les écosystèmes souterrains, particulièrement méconnus. Sur le site de la Salamandre, la 6e édition de cet événement annuel mettra à l’honneur le thème “Regards croisés sur le monde souterrain” au travers de la 3D, des illusions d’optique et de la paréidolie, un processus qui consiste à trouver une forme familière dans un paysage, un nuage… ou une concrétion ! Ce jour-là, les guides dévoileront lors des visites les nombreuses paréidolies à observer dans la cavité gardoise. A l’extérieur, sur l’aire de pique-nique, une exposition gratuite composée d’une vingtaine de panneaux rassemblera des photographies 3D, des effets et des illusions d’optique. Pour les enfants à partir de 3 ans, cette journée sera l’occasion de découvrir et de fabriquer lors d’un atelier ludique le thaumatrope, un étonnant jouet optique qui exploite le phénomène de la persistance rétinienne.

Ateliers pour enfants gratuits, de 11h à 16h. Durée 30 min.

Sur inscription en ligne : www.grottedelasalamandre.com/fr/agenda/

À PROPOS DE LA GROTTE DE LA SALAMANDRE

Située à proximité de Méjannes-le-Clap (Gard - Occitanie) dans l’environnement classé Natura 2000 de la Cèze et ses gorges, la Grotte de la Salamandre a été explorée pour la première fois en septembre 1965 par une équipe de spéléologues d’Uzès et de Nîmes. Aménagée et ouverte au public en 2013 par son nouveau propriétaire et actuel Président Daniel LELIÈVRE et son associé Pierre BEVENGUT, cette cavité est reconnue comme l’une des plus belles du Sud de la France pour ses dimensions impressionnantes (1 ha) et la beauté de ses concrétions. Sous la direction de Bérénice BERTHELOT, ce site touristique d’exception développé dans un esprit résolument durable accueille chaque année près de 45 000 visiteurs venus profiter de la grotte, de son environnement privilégié et des nombreuses activités inédites proposées pour les petits et les grands (Aéroplume©, Grand Rappel, Parcours aventure, Rivière aux pépites…).

Chem. de la Place du Roy, 30430 Méjannes-le-Clap. Tél. : 04 66 60 06 00. www.grottedelasalamandre.com