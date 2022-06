Nîmes - Feria de Nîmes : Les transports en commun de l'Agglo accompagnent vos festivités

Du mercredi 1er au mardi 7 juin, à midi, Nîmes Métropole et son délégataire Transdev mettent en place un dispositif de transport en commun des communes vers le cœur de la Feria, jour et nuit… Zoom sur ce dispositif Tango spécial.

« Les déplacements permettent de fédérer nos communes, d’unifier notre territoire en répondant aux besoins de notre bassin de vie », rappelle Franck Proust, président de Nîmes Métropole. « Nous adapter à des évènements majeurs comme la Feria est indispensable ! », complète Jean-Marc Campello, vice-président, délégué aux mobilités et infrastructures de transports, conseiller municipal de la Ville de Nîmes.

Un réseau quasi non-stop

Le trambus T1/T2 de la Feria accompagnera les habitants de l’Agglo depuis les parkings relais Costières/Parnasse et A54, jusqu’à la place Montcalm (arrêt « Musée Romanité »), au plus proche des festivités.

Pour la Pégoulade du mercredi 1er juin au soir, il circulera jusqu’à 1h30 du matin. Ensuite, il circulera de 5h30 à 4h30 non-stop les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin (et jusqu’à 1h30 le lundi) entre l’A54 et le CHU de Nîmes. Attention, à partir de 22h, le trambus T1/T2 de la Feria ne dessert plus les arrêts de Pompidou au CHU.

Pour les autres lignes du réseau circulant (sauf la L16), l’arrêt le plus proche des festivités est l’arrêt « Gare Triaire » à proximité de la gare SNCF.

Des navettes du vendredi au dimanche

Il est possible d’accéder directement à la Feria depuis les communes de Nîmes Métropole, grâce aux navettes Feria, qui assurent des retours au départ de la gare routière jusqu’à 3h, du vendredi 3 juin au soir du dimanche 5 juin. Des agents Tango seront présents en gare routière pour guider les usagers.

Du vendredi au dimanche, une navette sera également disponible sur la ligne Camping La Bastide <> Parc hôtelier Ville Active <> Gare Routière pour se rendre à la Feria. Départs en début de soirée depuis le camping de La Bastide via le parc Hôtelier à 19h et 20h en direction de la Gare Routière. Pour les retours tardifs, des départs depuis la gare Routière (quai N°7) sont prévus à 2h, 3h et 4h.

Un pass spécial Feria

Il permet de monter directement à bord si vous l’avez déjà en main ; sinon, il est possible de l’acheter directement à bord pour 2€90 l’aller-retour.

Où le trouver ?

- Aux distributeurs automatiques de titres à toutes les stations du trambus T1/T2,

- Aux boutiques éphémères des parkings relais Costières/Parnasse et A54,

- A la boutique Tango (13 rue Régale, à Nîmes),

- Sur la e-boutique Tango,

- Sur l’application M’ticket Tango disponible sur smartphone.

Infos pratiques

En savoir plus ici sur les horaires Feria et les déviations du réseau Tango du mercredi 1er au mardi 7 juin (12h).

Infos Tango : 0 970 818 638 / www.tangobus.fr