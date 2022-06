Occitanie - Mardi 30 mai 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°274 fait à nouveau le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : 1158 hospitalisations en cours (-177) dont 75 en réanimation et soins critiques (-19) et on déplore 7782 décès à l’hôpital depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+24 en 7j).

La baisse du nombre de nouveaux cas Covid se poursuit partout en Occitanie. C’est aussi le cas pour le nombre de personnes hospitalisées. Ces indicateurs confirment peu à peu chaque semaine une nette amélioration de la situation épidémique. C’est une évolution rassurante pour tous. Mais l’appel à la vigilance reste d’actualité pour nos proches les plus vulnérables face au virus : il est toujours recommandé de les protéger via un rappel de vaccination et nos gestes barrières habituels.