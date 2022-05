Lot - L'association Le Rionet organisent une Journée éco-citoyenne

Engagée aux côtés de l’association Le Rionet, les délégués Harmonie Mutuelle continuent d’agir en co-organisant le mercredi 15 juin prochain une marche éco-citoyenne à Cazillac – Le Vignon de Quercy.

L’objectif ? Sensibiliser les publics à l’environnement, et plus particulièrement à la problématique de la propreté, parce que réduire ses déchets, c’est agir pour préserver l’environnement mais aussi sa santé.

Rdv à 11h à l’association Le Rionet à Cazillac pour 7km de randonnée tout en ramassant les déchets se trouvant le long du parcours. Chaque kilo de déchets ramassé lors de cette marche déclenchera l’achat d’un arbre à planter offert par Harmonie Mutuelle à l’association Le Rionet, créée il y a 35 ans et qui œuvre pour l’organisation d’évènements sociaux, culturels et environnementaux.

Ludique et pédagogique, cette action est gratuite et ouverte à tous sur simple inscription au:

https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-eco-citoyenne-337953507037 ou par téléphone au 06.03.20.42.79

Le programme de cette journée Eco-citoyenne :

- Accueil à partir de 10h30

- Départ à 11h pour une randonnée accessible à tous de 7 km et ramassage des déchets

- Pique-nique à 12h30 (préparé par vos soins)

- Retour 16h

Un évènement pour agir pour la préservation de l’environnement et de la santé

En s’attaquant aux dépôts naturels, cette action de ramassage des déchets permettra de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre propre comportement vis-à-vis de notre production de déchets, impactant aussi bien l’environnement que notre santé.

Car de nombreux facteurs influent sur notre santé : les modes de vie, la qualité de l’air, de l’eau, de l’alimentation ou encore la préservation de la biodiversité et des milieux naturels. Harmonie Mutuelle encourage une pratique sportive plus verte et souhaite faire de l’activité physique un vecteur de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement.

« Avancer collectif, c’est mettre en mouvement la formidable capacité d’agir tous ensemble, et avec l’exigence d’avoir un impact. Depuis plusieurs années, Harmonie Mutuelle œuvre pour la protection de l’environnement. En effet, conscients des impacts réciproques entre santé et environnement, nous avons choisi d’agir concernant les risques actuels et les grands enjeux de demain. Étant une entreprise mutualiste à mission, Harmonie Mutuelle s'engage donc aux côtés de l’association Le Rionet pour préserver l'environnement et favoriser l’intégration de tous en coorganisant cette éco-marche solidaire. » explique Frédéric Malfilatre, Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.