Sérignan - Les Vikings s'emparent  du 27e Festival BD de Sérignan : Les 4 et 5 juin

Terribles hommes venus du Nord, les Vikings ont toujours nourri les œuvres de fiction. Certains se souviennent du duo infernal formé par Kirk Douglas et Tony Curtis dans le film « Les Vikings » de Richard Fleisher tourné en 1958 qui a marqué des générations. Plus récemment la série du même nom a connu un succès incommensurable au niveau international. Venez à leur rencontre en BD, les 4 et 5 juin prochains.

Les auteurs invités

Président du festival 2022 : Fred Vignaux

Et aussi… Anna Chronique (Ma vie de Prof), Laurent Bonneau (Les brûlures), Brice Cossu (Goldorak), Elvire De Cock (Féministes), Elric (Iznogoud), Christian Gine (Neige), Claude Guth (Trolls de Troy), Éric Hübsch (Topaze), Erik Kriek (L’exilé), Alain Julié (Vélo maniacs), Hugues Labiano (Le Lion de Judah), Laitram (Die and retry), Olivier Mangin (Non-retour), Mic (Michel Chien fidèle), Monsieur K (K. world), Jean-Louis Mourier (Trolls de Troy), Fred Neidhardt (Spirou), Marc N’Guessan (Aberzen), Philippe Pellet (Les forêts d’Opale), P’tiluc (Faces de rat), Bastien Quignon (Sacha et Tomcrouz), Pauline Roland (Lila), Alexis Sentenac (Goldorak), Touïs (Têt’Chien), Jean -Laurent Truc (Non-retour)…

Sans oublier les nominés au Prix de la Ville

Luc Desportes – l’échelle de Richter (éd. Gallimard).

Adrián Huelva – U4 (éd. Dupuis).

Morgane Lafille – Amélia Woods (éd. Vent d’Ouest).

Quentin Rigaud – Stigma (éd. Casterman).

> Télécharger le programme complet

Bourse aux livres

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 non-stop (BD d’occasion et collection…).

Mise en place d’un Pass dédicace : en soutien aux auteurs et à la chaîne du livre. Une BD achetée = deux Pass pour une dédicace. Les enfants lauréats du concours Bullez Jeunesse seront en possession d’un Super Pass qui leur permettra de passer en priorité pour les dédicaces. Les dédicaces sont limitées à une par personne par rotation dans les files d’attente constituées de personnes physiques.

Programme détaillé des animations du festival

Allées de la République. Dans la Boîte Noire. Entrée libre et gratuite. Inscription pour les ateliers à l’accueil du Festival.

Attention la médiathèque sera fermée pendant le Festival. L’ensemble du Festival est gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite.

En ouverture du festival : une performance graphique

Vendredi 3 juin à 18h30 Devant la Médiathèque.

Pour cette édition, Brice Cossu et Alexis Sentenac – les deux dessinateurs français qui viennent de reprendre le dessin de Goldorak aux éditions Kana – vont réaliser une performance graphique sur un banc autour du thème de Goldorak. Ainsi, chaque année ces bancs-livres viennent enrichir le patrimoine culturel de la Ville de Sérignan. Brice Cossu et Alexis Sentenac réaliseront donc le 3e banc. Ils seront accompagnés en musique dans cette performance par Olivier Mas.

Samedi 4 juin

10h : Petit-déjeuner en musique / Café, pains au chocolat !

10h30 : Atelier dessin Devine les animaux / Animé par Éric Hübsch, auteur de Cigalon (Bamboo), à partir de 3 ans.

11h15 : Remise des prix Bullez Jeunesse / Résultat du concours amateur de planches BD, 7 à 77 ans, présidé par Pauline Roland, en partenariat avec la MAIF.

14h : Projection : film avec vikings et dragons… (1h38).

15h : Ateliers BD avec l’artiste Laurent Bonneau / Au Mrac. Atelier en famille à partir de 8 ans. Sur réservation au 04 67 17 88 95.

15h45 : Performance Iznogoud contre les Vikings / Improvisation graphique en musique avec le dessinateur Elric, auteur d’Iznogoud accompagné par Guillaume De Swarte à la guitare.

16h : Atelier écoute et dessine une histoire de Vikings / Animé par Bastien Quignon, auteur de Sacha et Tomcrouz (éd° Soleil), à partir de 7 ans.

18h30 : Cérémonie d’inauguration, remise du Prix de la Ville / L’inauguration sera suivie d’un apéritif en musique avec le groupe White Lite (groupe Rock, teinté de Punk).

Dimanche 5 juin

10h : Petit-déjeuner en musique / Café, pains au chocolat !

11h : Atelier Dessine un Viking / Animé par Alain Julié, auteur des Vélo Maniacs, animation pour les tout-petits à partir de 4 ans.

15h : Ateliers BD avec l’artiste Laurent Bonneau / Au Mrac. Ateliers adultes à partir de 16 ans. Sur réservation au 04 67 17 88 95.

15h30 : Performance Viking Saga / Improvisation graphique en musique avec le dessinateur Erik Kriek, accompagné par le bluesman Olivier Mas.

16h : Atelier Dessine ton héroïne Viking / Animé par Pauline Roland, autrice de Lila (éd. Delcourt), à partir de 7 ans.

En continu

La tente aux histoires et aux jeux : à partir de 10h30, lecture d’histoires, jeux, dessin, coloriage de Drakkars pour les enfants par l’équipe de la Médiathèque.

La tente au dessin : La tente au dessin propose en continu aux enfants de dessiner dans un genre traditionnel animé avec Monsieur K et dans le genre manga avec Laitram.

Les expositions autour du festival

Exposition Fred Vignaux Demandez à l’accueil du Festival pour visiter l’exposition

Exposition « Festival BD »

du 28 mai au 25 juin

Une présentation du 27e Festival BD de Sérignan et des auteurs en compétition pour le Prix de la Ville, faites vos jeux…

Exposition « Bullez jeunesse ! »

du 28 mai au 25 juin

La thématique est « Vikings! ».

Ce concours est ouvert à partir de 7 ans. Exposition des participants en compétition.

Retrouvez les actus du Festival sur le site de la ville www.ville-serignan.fr et sur Facebook

www.facebook.com/festivalbd