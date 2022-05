Occitanie - Elior dit oui aux produits d'Occitanie !

Le groupe Elior et la marque Sud de France viennent de signer un nouveau partenariat par l’intermédiaire de l’agence AD’OCC.

Durant tout le mois de juin 2022, le leader français de la restauration collective, Elior France proposera davantage de produits d’Occitanie dans ses restaurants d’entreprise. Elior France (21 500 collaborateurs) accueille chaque jour plus de 1,1 million de convives.

Cette opération – mise en place au sein des divisions Elior Entreprises et Ansamble – concernera une vingtaine de sites du groupe répartis sur la région toulousaine et montpelliéraine. Dans ces restaurants d’entreprise, les produits de la marque Sud de France seront déclinés de l’entrée au dessert. Certains sites bénéficieront en plus du « Foodtruck Sud de France » mobilisé pour faire découvrir et déguster les spécialités d’Occitanie. De quoi séduire les papilles des salariés qui fréquentent ces restaurants et leur donner envie de consommer les produits de la région Occitanie.

Faire rayonner le meilleur de l’Occitanie en Restauration Hors Domicile (RHD)

Ce partenariat renforce l’engagement d’AD’OCC pour faire gagner aux producteurs régionaux des parts de marché, tout en diffusant les valeurs de la marque Sud de France. Il concrétise les actions entreprises par l’agence en direction de la RHD dont l’un des temps forts est le « showroom RHD régional et bio » : des rencontres professionnelles annuelles entre les producteurs d’Occitanie et les acteurs de la RHD.

Le 5 octobre 2022, ces acteurs se réuniront près de Montpellier pour célébrer le 10e anniversaire de ce showroom. Pour l’occasion, la gastronomie régionale sera mise à l’honneur autour d’animations et de moments de convivialité privilégiés.

Depuis plus de 15 ans, la marque Sud de France regroupe « le meilleur de l’Occitanie » et met en lumière la richesse culinaire et gastronomique de la région. Avec 12 800 produits agréés, ce sont près de 1 650 producteurs passionnés qui ont adhéré à cette dynamique de valorisation des productions régionales. Sud de France offre aux citoyens la garantie de consommer des produits locaux, de qualité, respectueux de l’environnement, de l’humain et issus de notre patrimoine régional.

AD’OCC œuvre pour valoriser cette marque régionale dans les circuits de distribution alimentaire majeurs, et poursuit sa stratégie de diversification afin d’accompagner les entreprises régionales sur de nouveaux marchés : e-commerce, épiceries fines, aires d’autoroutes, … et donc aussi la RHD.