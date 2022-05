Aigues Vives - 12. Festival International de Musique Classique "Aigues-Vives en Musiques"

Bienvenue au 12ème Festival international de Musique Classique d'Aigues-Vives !

1er Grand Concert | Dimanche 7 Aout 2022, 21H, Salle Marius Ecole | Aigues-Vives (Gard)

W.A. Mozart : Adagio pour deux violons et violoncelle K. 266 | Nicolaï Rimsky-Korsakov : Opéra "Mozart et Salieri" (version piano et chant) | W.A. Mozart : Menuet pour deux violons et violoncelle K. 266

"Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain." Cette belle formule, empruntée à la poétesse Rosemonde Gérard, pourrait symboliser l'esprit de notre festival 2022 !

La musique vivante nous revient enfin, à travers trois grands concerts dont les programmes sont riches, variés, enthousiasmants. Aucun streaming, podcast ou quelque formule numérique que vous voulez ne remplacera l'émotion unique ressentie au cours d'un concert où la musique nous enveloppe et pénètre nos esprits et nos cœurs, où les musiciens donnent vie aux sentiments qui nous animent.

Vous vivrez de belles surprises – y compris un opéra avec Mozart lui-même en tant que protagoniste – et d’étonnantes découvertes, qui sont l’ADN de notre festival !

Le concert-promenade qui a eu tant de succès en 2019 aura pour thème cette année "Aigues-Vives et ses poètes". Et ils furent nombreux et talentueux, vous le découvrirez !

Enfin, les concerts d'ouverture et de clôture seront suivis d'un verre de l'amitié ouvert au public et aux artistes, un moment plein de chaleur et de convivialité, emblématique de l'esprit du festival. Bienvenue au 12ème Festival international de Musique Classique d'Aigues-Vives !

W.A. Mozart : Adagio pour deux violons et violoncelle K. 266

Nicolaï Rimsky-Korsakov : Opéra “Mozart et Salieri” (version piano et chant)

W.A. Mozart : Menuet pour deux violons et violoncelle K. 266

Mozart : Jeff Martin, Ténor | Salieri : Nicolás Lartaun, Baryton

Judith Ingolfsson, Violon | Alan Stoupel, Violon

Friedemann Ludwig, Violoncelle | Vladimir Stoupel, Piano

2e Grand Concert | Mercredi 10 Aout 2022, 21H, Salle Marius Ecole | Aigues-Vives (Gard)

Ludwig van Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano en Fa Majeur op. 5 |

Rebecca Clarke : Andante quasi Adagio de la Sonate pour violon et piano | Trois Mélodies pour chant et violon

Eugène Ysaÿe : Sonate pour violon seul, op. 27, No. 2

Lili Boulanger : D’un matin de printemps pour violon et piano

Germaine Tailleferre : Sonate pour violon et piano No. 1 (1923)

Judith Ingolfsson, Violon | Friedemann Ludwig, Violoncelle

Jeff Martin, Ténor | Vladimir Stoupel, Piano

Concert-Promenade | Vendredi 12 août 20202, 18h, Fontaine du Griffe | Aigues-Vives (Gard)

3e Grand Concert | Dimanche 14 Aout 2022, 21H, Salle Marius Ecole | Aigues-Vives (Gard)

Félix Mendelssohn : Variations concertantes pour violoncelle et piano op. 17

Paul Juon : Sonate pour alto et piano en Ré Majeur op. 15

Johannes Brahms : Trio pour violon, violoncelle et piano en Si Majeur op. 8

Judith Ingolfsson, Violon / Alto

Friedemann Ludwig, Violoncelle

Vladimir Stoupel, Piano