Frontignan - Contest freestyle de skate et trottinette

Le nouveau skatepark de Frontignan la Peyrade, inauguré en mars dernier, sera le terrain d’une compétition de skate et de trottinette, les 4 et 5 juin.

Totalement refait dans le cadre du contrat bourg-centre, de la politique d’attractivité, de la jeunesse de la Ville et de la promotion des pratiques sportives et des cultures urbaines, le nouveau skatepark, situé en lieu et place de l’ancien, sur lʼaire des loisirs, accueille depuis février 2022 tous les types de riders, en skate, BMX, roller, trottinette… des plus novices aux plus confirmés, sur 600m2 de modules modernes et adaptés pour tous les niveaux. Le week-end des 4 et 5 juin, il sera animé par une compétition de skate et de trottinette organisée par l’association Gliss & Fun.

Le samedi sera consacré au skateboard et le dimanche à la trottinette. Les riders seront principalement des jeunes du bassin de Thau, répartis en plusieurs catégories d’âge, moins de 12 ans, moins de 16 ans et 16 ans et plus.

La licence de la Fédération n’est pas obligatoire pour participer à la compétition.

Programme de chaque journée :