Hérault - L214 distribue ses propres « Burgers Mystère » devant Burger King

Un détournement de la célèbre opération « Burger Mystère » pour interpeller le fast-food sur les conditions d’élevage de ses poulets.

Ce samedi 21 mai, à Montpellier, devant le restaurant Burger King situé 185 avenue du Mas d'Argelliers, L214 a organisé sa version de l’opération emblématique du Burger Mystère en distribuant des « Burgers Vérité » aux clients du restaurant et aux passants. L’objectif ? Interpeller la chaîne de fast-food sur les pratiques d’élevage et d’abattage des poulets utilisés pour ses burgers et nuggets.

Action « Burger Vérité »

L’opération Burger Mystère de Burger King permet habituellement aux clients de découvrir un hamburger au hasard : le consommateur reçoit une boîte sans savoir quel burger se trouve à l'intérieur.

Reprenant les codes de cette campagne phare du géant du fast-food, des militants de L214 habillés avec un uniforme Burger King détourné ont distribué des boîtes à burgers un peu particulières. À l’intérieur, des révélations sur les pratiques d’approvisionnement de la chaîne de fast-food en viande de poulets : densités extrêmes, vitesse de croissance ultrarapide des animaux en raison de la sélection génétique, litières jamais changées…

Les boîtes de Burgers Vérité contiennent également un QR code permettant de découvrir en images les pratiques cruelles de Burger King et de signer la pétition sur burgerking.stopcruaute.com pour demander à la chaîne de s’engager fermement contre le pire de l’élevage intensif.

L’opération a aussi surpris certains consommateurs ayant passé commande chez Burger King à travers des plateformes de livraison : en plus de leur commande, ces personnes ont reçu un Burger Vérité que des bénévoles de l'association vêtus d'uniformes Burger King ont discrètement glissé aux livreurs.

Par ailleurs, Jeremstar ainsi que d’autres influenceurs et influenceuses ont relayé l’opération « Burgers Vérité » sur Twitter, Instagram ou encore Twitch pour dénoncer l’absence d’engagement de Burger King et les pratiques cruelles de la chaîne. Pendant le week-end, leurs abonnés étaient invités à découvrir le contenu de ces boîtes mystères et à signer la pétition sur burgerking.stopcruaute.com.

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : « Il est important de révéler la cruauté qui se cache derrière les opérations marketing et les produits au poulet de Burger King. Contrairement à ses principaux concurrents en France comme KFC, Subway ou encore Domino’s Pizza, Burger King refuse toujours de s’engager fermement à respecter les critères du European Chicken Commitment et continue de s’approvisionner auprès des pires élevages intensifs de poulets. Cette absence d’engagement de la part d’un groupe aussi prospère et influent est injustifiable. »