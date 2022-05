Gard - Terre de Camargue : Une 2ème édition du rallye de l'emploi saisonnier réussie

Jeudi 12 mai a eu lieu la 2ème édition du Rallye de l’emploi. Sur le territoire de Terre de Camargue, 18 demandeurs d’emploi répartis, par équipe de 2 ou 3, ont rencontré les entreprises pour collecter les offres d’emploi à pourvoir pour la saison ; 3 équipes étaient chargées du secteur d’Aigues-Mortes et 5 de celui du Grau du Roi.

Cette journée avait été préparée bien en amont par le service emploi avec plusieurs réunions d’information. Le jour J chaque participant s’est présenté avec des CV réactualisés, une carte de la ville et des fiches de prise d’offres. Toutes les équipes étaient accompagnées par un ou deux professionnels de l’emploi et de l’insertion (Pôle emploi, Mission Locale Jeunes, service insertion du Département du Gard et personnel de la Communauté de communes).

Des chefs d’entreprises en attente de saisonniers

Sur la totalité de la journée, les demandeurs d’emploi ont rencontré pas moins de 378 entreprises, dont 109 en recherche de collaborateurs. Le nombre d’offres d’emploi collectées approche cette année les 400, dans les secteurs du commerce, de la restauration, de l’hôtellerie, de la grande distribution… L’accueil réservé aux demandeurs d’emploi a été des plus chaleureux. Organisée dans la continuité du Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier, cette opération a été jugée très opportune par les recruteurs. Malheureusement il n’a pas été matériellement possible de rencontrer tous les professionnels en une seule journée et le service emploi continue à enregistrer les offres d’emploi à pourvoir.

Des demandeurs d’emploi « reboostés »

Le bilan « humain » de cette journée est également extrêmement positif. Portés par leur équipe, les participants ont gagné en confiance et travaillé leurs discours auprès d’employeurs potentiels. Ces hommes et ces femmes, âgés de 18 à 60 ans, aux profils très variés, ont apprécié la solidarité du groupe et sont tous revenus redynamisés pour leurs futures recherches. De nombreux CV ont été déposés et certains participants ont d’ores et déjà des contacts pour des entretiens de recrutement, avec possibilité d’embauche à la clé. Le service emploi avait de son côté tout mis en œuvre pour que la journée se passe bien : café d’accueil, pause déjeuner prise en commun, petit « goûter » pour finir l’après-midi et transport sur les zones de prospection.

Toutes les offres d’emploi ont été mises en ligne sur le site du COMIDER avec un accès prioritaire jusqu’au 23 mai pour les participants. Passé ce délai, elles seront transmises à Pôle emploi et ouvertes à tous.

Le rallye de l’emploi était organisé par les services emploi de Terre de Camargue et du Pays de l’Or (pour les secteurs de la Grande Motte, Carnon et Palavas) en partenariat avec Pôle emploi et le COMIDER.