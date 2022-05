Lozère - A l'affût : Grand Chahut Collectif !

Avec Grand Chahut Collectif, partez à l’affût de l’invisible, de l’imperceptible, pour des randonnées immersives en forêt et au crépuscule.

Pister l’inconnu, l’altérité. Reconnaître la vitalité d’autres formes de vie, cheminer dans un territoire, et entrer ensemble en relation multiple et sensiblement fragile avec ceux qui l’habitent, le temps d’une marche.

Des sons il y aura, des silences habités, une topographie qui se révèle, du proche et du lointain.

Loin d’une forme spectaculaire classique, cette marche nous proposera d’inscrire notre présence en partage avec l’ensemble des vivants du territoire arpenté. Faire forêt peut-être, faire communauté éphémère sûrement, porter un regard sur notre humaine relation avec le reste du vivant, probablement.

SAMEDI 4 JUIN & DIMANCHE 5 JUIN

SAINT-MARTIN-DE-LANSUCLE

PARKING DU COL DE LA LÈQUE

9H30> 13H | IMMERSION SONORE EN FORÊT

19H > 21H30 | IMMERSION SONORE AU CRÉPUSCULE

Evénement proposé par Le Foyer rural Sainte-Croix- Vallée-Française, Le Foyer rural Saint-Martin-de- Lansuscle, Le Foyer rural Saint-Germain-de-Calberte, CHAHUT ! Musiques en Cévennes, Scènes Croisées de Lozère et Grand Chahut Collectif.