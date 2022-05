Toulouse - Forom des Langues du Monde

Le Forom des langues du monde a pour ambition de présenter le plus de langues possibles, toutes sur un pied d’égalité, en mélangeant sur la place publique un forum de type animation populaire et des débats de haut niveau accessibles au plus large public. Plus d’une centaine de langues représentées, des initiations aux langues et des animations toute la journée.

LES ANIMATIONS.

Danses du Népal, chants du Chili, musiques et danses basques, yoga dansé (nitrayoga) et danses Bollywood, danses classiques indiennes, jeux étymologiques en grec, origami coréen et japonais, chants gospel, danses assyriennes, démonstration de kung-fu, danses pachtounes, gwo ka : chants et danses de Guadeloupe, danses de Guinée, danses thaïlandaises, interprétation de musique arménienne par les enfants de l’école, défilé des candidates à l’élection de Miss Afrique Midi-Pyrénées, danses et théâtre romani, café des langues, danses orientales, folklore de Colombie, danses et arts martiaux des Philippines (arnis), dabké et Lezgy du Liban, pop coréenne, ateliers masques naturel mahorais et danse Chigoma… jeux de société et initiation à la LSF, à l’alphabet cyrillique, à la calligraphie mongole, chinoise, française, arabe, araméenne (cunéiforme sur argile), calligraphie ancienne des Philippines, musiques, contes, histoires drôles, poèmes, chansons, spécialités culinaires, histoire, géographie, littératures, sports, jeux linguistiques, livres, documents et panneaux présentés toute la journée par les associations du Forom des Langues du Monde 2022.