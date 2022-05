Béziers - Suite des investigations sur la mort d'une jeune femme à Béziers !

Grâce aux investigations diligentées par la DTPJ et le CSP de Béziers tout au long de la journée, le premier des trois hommes placés en garde à vue a pu être mis hors de cause et le parquet de Béziers a donc ordonné sa remise en liberté peu après 22 heures.

Le parquet a en revanche ordonné le prolongement des gardes à vue des deux autres individus, le temps de permettre aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans le cadre de la procédure de flagrance. En l’état, l’ouverture d'une information judiciaire est donc reportée, les gardes à vue des deux autres individus se terminant dans la journée du 17 mai.

L'autopsie pratiquée dans l'après-midi du 16 mai par des médecins légistes de l'institut médico-légal de Montpellier conclue à une suspicion de mort par asphyxie, hypothèse qui devra être confirmée par des examens anatomopathologiques approfondis qui prendront plusieurs semaines. La victime présente également plusieurs traces de violences importantes dont la nature et la localisation ne seront pas communiquées pour préserver les investigations.

En revanche, en l'état, l'autopsie n'a pas permis de détecter des traces de violences sexuelles.