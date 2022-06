Sérignan - Brasserie Fop's à Sérignan : Trois générations de Gaurel

La famille Gaurel a ouvert le bar-brasserie Fop’s le 1er juin 1979 sur la Promenade, en lieu et place de la boutique Petit bateau précédemment tenue par Geneviève, la mère de Frédéric, Olivier et Pascal (…d’où le nom FOP !), les trois frères Gaurel.

Très vite, le bar est devenu le rendez-vous festif des jeunes du coin dont les rugbymen… Le père, Jacques Gaurel, était président du rugby club de Sérignan !

Chez Fop’s, on faisait la fête. Et attention… Gare aux Gaurel : les trois frères s’amusaient autant que leurs clients. Quand la maman, inquiète, s’est demandé s’ils ne buvaient pas un peu trop, le père lui a répondu : "si tu voulais qu’ils restent en bonne santé, nos enfants, il fallait qu’on ouvre une pharmacie !"

Depuis, la brasserie a traversé trois générations : Si deux des trois frères sont partis travailler ailleurs, Olivier au Comptoir pharmaceutique, et Pascal au restaurant du camping Beauséjour à Sérignan-plage jusqu’ à sa retraite, Frédéric, l’ainé, lui a toujours travaillé chez Fop’s.

Frédéric s’est marié avec Sylvie qui s’occupe du service midi et soir. Pour la petite histoire, le "'S" de FOP’S fait référence aux enfants des trois frères, oui, mais également à Sylvie !

Aujourd’hui, les deux fils de Frédéric et Sylvie, Thomas et Mathieu, travaillent à leur tour dans le commerce familial : Thomas est au bar, Mathieu est commis en cuisine et assiste le chef cuistot, Thierry. Thierry fait partie des meubles : "Ha… Titi ? 20 ans qu’il est avec nous !", nous dit Frédéric.

Chez Fop’s, on mange bien, sans chichi. Les clients ne s’y trompent pas, c’est une adresse d’habitués ! La formule est simple, un repas tout compris. Elle ne change pas avec le temps : des grands classiques qui plaisent, le camembert grillé, l’assiette de charcuteries, la seiche persillade, la sardine grillée, le faux-filet frites, les desserts maison. C’est frais, bon, pas cher, sympathique, convivial… Frédéric définit ainsi sa restauration : "chez nous, c’est une cuisine simple, d’ouvrier… et j’en suis fier !"

Puis il y a le bar, où l’on boit son café le matin, son petit verre à midi au comptoir et les soirs d’été sur la terrasse de l’autre côté de la route – terrasse idéalement située les soirs de festivités. Bref, Chez Fop’s est une adresse d’un autre temps qui fait du bien au budget, au ventre et au moral !

Brasserie Fop’s - 57 Allées de la République – 344110 Sérignan

Tél. : 04 67 32 28 02