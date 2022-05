Sète - Au CFA, des cours de français pour les Ukrainiens

Depuis le début du conflit russo-ukrainien, en février dernier, la Ville de Sète, à travers ses différentes structures sociales, a mis en place un grand nombre d’actions envers les populations déplacées d’Ukraine.

Parmi ces personnes accueillies dans des familles répondant à un certain nombre de critères, des parents et enfants, désireux de s’intégrer à la vie de la cité.

La Ville propose ainsi depuis le 29 avril dernier, des cours de FLE (français langue étrangère) à des adultes ukrainiens, au CFA municipal. Cette action, pilotée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) profite à une dizaine de personnes qui, durant huit heures par semaine, apprennent les rudiments de la langue de Molière.

Ce mardi 10 mai, François Commeinhes est parti à la rencontre de ces nouveaux Sétois, studieux et faisant preuve d’une motivation remarquable. Aux côtés de Jocelyne Gizardin, adjointe à l’action sociale et vice-présidente du CCAS, et Corinne Mosler, conseillère municipale en charge de la formation professionnelle, le maire a félicité leur formatrice et ces adultes, dont la vie a basculé il y a deux mois et dont le retour, plus ou moins proche, en territoire ukrainien, ne les empêche pas de vouloir s’intégrer dans leur terre d’accueil.