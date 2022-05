Frontignan - La Grande Cavalcade de printemps est de retour !

Dimanche 22 mai, la traditionnelle grande Cavalcade de printemps sera de retour pour animer les rues du cœur de ville de Frontignan la Peyrade avec ses aubades et son incontournable corso de fanfares, peñas, chars et l’apparition d’un nouveau personnage…

Toujours très active et encline à faire vibrer la commune de bonnes vibrations, l’équipe du comité des fêtes, soutenue par la Ville, a préparé ce rendez-vous festif qui devrait enchanter petits et grands.

Cette année, le Roi des Ventres Bleus fera sa première apparition au sein du cortège, entouré des habituels chars, fanfares, peñas, musiques et autres strass paillettes et cotillons, pour mettre à l’honneur la culture et le patrimoine de la Ville.

Au programme :

Aubades à partir de 10h, maison de retraite Anatole-France, et 10h30, maison de retraite Saint-Jacques.

Corso à partir de 14h sur les boulevards de la République et Gambetta

En pratique :

Afin d’assurer le bon déroulement de la cavalcade et la sécurité de ses nombreux participants, il est instauré des interdictions de circuler et de stationner sur les parcours. Les automobilistes sont invités à se référer à la signalisation provisoire et aux arrêtés affichés en cœur de ville et notamment rue de la Raffinerie, avenue du 81e Régiment d’Infanterie (partie comprise entre le pont SNCF et le pont mobile), boulevard de la République, rue du député Lucien-Salette, square de la Liberté, avenue du général De Gaulle, rond-point Gambetta, rue Anatole-France, avenue Frédéric-Mistral, avenue du général De Gaulle.