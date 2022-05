Toulouse - Beauzelle : le fabricant et expert du sommeil Maliterie étoffe son réseau

Le fabricant de literie et sièges de relaxation Maliterie poursuit son plan « CAP 75 », un ambitieux programme de développement de ses magasins. Celui-ci intègre l’implantation d’un magasin à Beauzelle, effectif depuis quelques jours.

Premier fabricant français de son secteur assurant la vente directe de sa production, via son propre réseau national de show-rooms, Maliterie mise aussi sur une expertise sommeil pointue. De la couturière au vendeur, tous les collaborateurs sont formés à bien dormir et sensibilisent le plus grand nombre aux bonnes pratiques !

Le 51ème magasin vient d’ouvrir à Beauzelle, près de Toulouse

C’est le 4ème magasin Maliterie en région Occitanie et le 2nd à proximité de Toulouse (le premier se situe à Balma-Gramont).

Il expose la gamme complète du fabricant (matelas, sommiers, accessoires, canapés et fauteuils de relaxation) et se veut un lieu de conseil, avec des vendeurs formés au cœur de l’usine et des outils spécifiques (configurateur 3D, etc.).

Pour rappel, lancé en 2011, le concept du fabricant, désormais bien rôdé, est basé sur la vente en direct sans intermédiaire. Pour cela, Maliterie développe ses propres show-rooms (sans stock – livrés depuis ses 2 usines françaises) en relais de son site web marchand. Objectif : pratiquer des prix de 30 à 40%[1] moins chers que ceux des circuits de distribution traditionnels.

Associé à une fabrication française de qualité et innovante depuis près de 80 ans, ce positionnement répond aux attentes[2] actuelles des consommateurs et porte le développement de l’entreprise familiale (+13,5% de croissance en 2021, +20% prévu en 2022).

A tel point que celle-ci n’a pas hésité à lancer, en pleine crise sanitaire son plan « Cap 75 », destiné à doubler son parc de magasins en 3 ans pour atteindre 75 points de vente en France d’ici fin 2023. Le magasin de Valence s’inscrit dans cette dynamique.

Des salariés, ambassadeurs des bonnes pratiques sommeil

Dernièrement, le fabricant a mis en place un programme de formation permanent de ses salariés au sommeil, afin qu’il puisse mieux sensibiliser les clients aux bonnes pratiques.

Dispensée par son partenaire MySommeil, organisme de formation fondé par des professionnels de santé spécialistes des rythmes de travail, de la vigilance et du sommeil, cette formation concerne l’intégralité des 150 collaborateurs de l’entreprise.

L’enjeu : comprendre les rythmes veille – sommeil, les causes et conséquences de leurs modifications, l’impact des nouvelles technologies sur ceux-ci, savoir gérer son stress pour en limiter les effets sur le sommeil, mettre en place les conditions d’un environnement récupérateur, identifier les troubles et les parasomnies, … Car la dégradation du sommeil des français devient un véritable problème de santé publique[3].

La nouvelle équipe toulousaine serait heureuse de vous accueillir dans ce nouveau point de vente et de partager avec vous cette expertise.

Maliterie Beauzelle

68 avenue de Garosso

31700 BEAUZELLE

beauzelle@maliterie.com