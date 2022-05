Frontignan - Saison culturelle : L'Arrivée de mon pantalon dans le port de Hambourg

En parallèle du dispositif Collèges en tournée, initiative du Département de l’Hérault, la Ville de Frontignan la Peyrade propose aux jeunes frontignanais un spectacle en partenariat avec le théâtre des 13 vents du Centre dramatique national.

L’itinérance étant une manière ʺde partir à la rencontreʺ afin de créer de nouvelles expériences de partage, le dispositif s’inscrit pleinement dans la démarche « culture pour tous, partout ! » de la saison culturelle de la Ville.

Le Centre Dramatique National de Montpellier a donc été invité à présenter, au sein du lycée Maurice Clavel et de l’école Anatole France, un récit joyeusement géopolitique :

« L’arrivée de mon pantalon dans le port de Hambourg »

La pièce joue et s’interroge sur un mode à la fois inquiet et joyeux, sur le parcours des vêtements que nous portons, en l’occurrence le pantalon que porte la jeune femme qui raconte, depuis le moment où il a été dessiné et conçu dans les Vosges, puis fabriqué aux Philippines, puis transporté via le canal de Panama jusqu’au port de Hambourg et jusqu’au magasin à côté de chez elle, où elle l’a acheté hier.

On ne sait pas si la jeune femme qui parle et raconte a fait ce voyage effectivement ou si elle l’invente au fur et à mesure en circulant de lien en lien sur la carte du monde via son navigateur internet ; si elle témoigne ou fabrique une épopée un peu folle, un grand périple imaginaire, et que ça lui donne en le faisant, comme à nous, le vertige et un sourire amer.

Séances scolaires : 16 mai

Lycée professionnel Maurice-Clavel

Rue de la Raffinerie

Séance tout public : 17 mai

20h Salle Bleue, école Anatole-France 2

18, rue Anatole France

Durée : 40 min

Gratuit

Informations et réservation : culture@frontignan.fr – 04 67 18 54 92