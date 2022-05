Hérault - L'environnement et votre santé : parlons-en !

La Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et l'Agence régionale de santé (ARS), lancent une enquête grand public préalable à l'élaboration du futur Plan Régional Santé Environnement (PRSE Occitanie).

Chacun d’entre nous est invité à s’exprimer sur les liens entre sa santé et l’environnement. Cette enquête grand public est l’occasion d’inaugurer la nouvelle plateforme de la Fabrique citoyenne en santé Occitanie, lancée à l’initiative de l’ARS pour donner de l’ampleur à une démarche de consultation citoyenne sur les questions de santé au cœur de nos territoires.

Quelle est votre perception des questions de santé liées à l’environnement ? Quelles sont vos principales préoccupations dans ce domaine ? C’est le moment d’en parler en répondant à l’enquête en ligne lancée par la DREAL et l’ARS, en préalable à l'élaboration du futur Plan Régional Santé Environnement (PRSE) en Occitanie. Cette enquête grand public est ouverte à tous dès aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’été, d’un simple clic sur le lien suivant : jeparticipe.occitanie.ars.sante.fr

La fabrique citoyenne en santé prend de l’ampleur en Occitanie

Au travers de cette première enquête sur des questions de santé qui nous concernent tous, l’ARS Occitanie donne de l’ampleur au déploiement de la « fabrique citoyenne en santé » lancée ces derniers mois. La mise en ligne de cette nouvelle plateforme permet désormais de faciliter la participation de tous à une démarche active de concertation citoyenne sur les questions de santé en Occitanie. D’autres thématiques de santé seront progressivement au cœur de la concertation, notamment dans la préparation du prochain Projet régional de santé (PRS). L’ambition de l’ARS Occitanie est bien d’aller à l’écoute des habitants et de leurs préoccupations, pour construire avec eux et pour eux des réponses adaptées à leurs besoins de santé. Ces travaux associent les représentants des usagers de notre système de santé. Via internet ou dans le cadre d’ateliers de proximité, il s’agit d’inviter chacun à être davantage acteur de sa santé, avec toujours une attention spécifique pour l’expression les populations les plus éloignées de notre système de santé. Cette ambition est partagée par le Président de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA Occitanie) qui souhaite également favoriser l’expression des attentes des citoyens et la co-construction de propositions, pour enrichir les travaux de la démocratie en santé.