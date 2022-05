Hérault - Journées nationales de la Croix-Rouge française

Du 14 au 22 mai 2022 : Journées nationales de la Croix-Rouge française

Une semaine indispensable pour soutenir les actions locales de solidarité

La Croix-Rouge de l'Hérault compte sur vous tous pour financer ses actions sociales et ses actions d’urgence et de secourisme.

Du 14 au 22 mai prochains, les volontaires de la Croix-Rouge française iront à la rencontre du public pour collecter les dons nécessaires pour faire vivre leurs activités locales. En cette période où les situations de vulnérabilité se multiplient, les journées nationales de la Croix-Rouge française sont un rendez-vous essentiel à la poursuite des actions de solidarité locale.

Si vous donnez en bas de chez vous, vous aidez en bas de chez vous.

“Après deux années d’une grave crise sanitaire et en plein coeur d’un conflit que l’Europe n’a pas connu depuis la seconde guerre mondiale, notre société subit de plein fouet les impacts de crises pluridimensionnelles qui vont s’inscrire dans la durée, les difficultés risquent de se multiplier pour les plus vulnérables mais également pour de nouvelles franges de la population. La solidarité est primordiale en ces temps incertains ! Les volontaires de la Croix-Rouge française ont besoin de tout le soutien du public durant cette semaine de mobilisation qui va leur permettre de collecter l’argent pour poursuivre voire intensifier leurs actions de solidarité locale” - Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française.

Du 14 au 22 mai prochains, des milliers de volontaires de la Croix-Rouge française arpenteront la France métropolitaine et les territoires ultramarins pour venir à la rencontre des habitants des villes et villages afin de leur présenter leurs projets et obtenir leur soutien pour continuer à accompagner les plus vulnérables.

Inédit : un dispositif exceptionnel dans 4 villes de France métropolitaine pour donner le coup d’envoi

Cette année, pour la première fois, un dispositif exceptionnel de lancement national se déclinera simultanément le 14 mai dans 4 villes : Paris, Dijon, Nice et Rennes.

Les deux ambassadeurs de la Croix-Rouge française, Adriana Karembeu et Marc Levy, donneront le top départ des journées nationales à Paris.

L'ensemble des unités locales de la Croix-Rouge de l'Hérault compte plus que jamais sur la mobilisation de tous pour continuer à mener à bien ses actions.

Chacun peut également donner de son temps pour ce grand rendez-vous, en venant aider la Croix-Rouge à collecter en devenant bénévole d’un jour. Il suffit pour cela de contacter la Croix-Rouge locale la plus proche de chez vous.

Comment se mobiliser pour soutenir les actions de la Croix-Rouge française ?

Auprès des bénévoles rencontrés dans les rues partout en France métropolitaine et les territoires ultramarins, du 14 au 22 mai 2022.

En ligne, en quelques clics depuis le site ww.croix-rouge.fr

Par SMS en envoyant au 92200 pour faire un don de 5€

En achetant, dès le 25 avril, un carnet de timbres illustré par des échantillons de laine imprimée, tous conservés au musée d’impression sur étoffes de Mulhouse, grâce au partenariat historique entre La Poste et l’association. Pour l’achat de ce carnet de timbres vendu 13,60€, 2€ seront reversés à la Croix-Rouge française.

Quelques équivalences rapides :