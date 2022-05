Occitanie - La Région Occitanie lance la 16ème édition du festival Total Festum

Il va réinvestir l’ensemble des territoires d’Occitanie du 14 mai au 15 juillet à travers 90 actions, initiatives et évènements ayant pour objectif la promotion, la diffusion et la transmission festive et vivante des langues et cultures catalane et occitane.

Créé en 2006, Total Festum est un évènement porté par la Région Occitanie dans le cadre de sa politique en faveur du développement et de la diffusion des langues régionales, aux côtés du CIRDOC (Centre International de Recherche et de Documentation Occitanes) et des offices publics de la Langue Catalane et de la Langue Occitane (OPLC et OPLO). La Région Occitanie soutient l’organisation de cette manifestation culturelle à hauteur de plus de 330 000€.

Cette année, ce sont 90 partenaires régionaux qui proposeront leurs projets de valorisation et de promotion des cultures régionales dans l’ensemble des départements d’Occitanie. Pour la première fois l’affiche a été réalisée par un artiste installé en Occitanie, Jean-Charles Couderc.

« Malgré ces deux années de crise sanitaire, le festival Total Festum a tenu bon et je remercie l’ensemble de nos partenaires qui ont travaillé dur pour s’adapter à ce contexte particulier. Je suis heureuse que ce festival de la diversité puisse à nouveau faire vivre, dans nos territoire, nos langues et cultures locales. Au-delà de mettre en avant le patrimoine culturel et historique de nos territoires, ce sont aussi des moments de partage festifs et conviviaux qui célèbrent la force et la richesse de notre pluralité. Le Plan Cultura Viva que nous lançons est un dispositif unique qui renforce la mobilisation autour de la promotion de ces cultures régionales. Coconstruit grâce à une large consultation des professionnels de la culture, mais aussi des citoyens, collectivités, associations, acteurs économiques et touristiques, ce plan permettra d’imaginer de nouvelles manières de diffuser nos langues régionales. Véritables trésors culturels, elles sont porteuses d’attractivité et de cohésion pour notre territoire et favorisent le développement des liens intergénérationnels », déclare Carole Delga quelques jours avant l’évènement.

Quelques évènements incontournables de cette 16e édition :

-A Carcassonne (11) du 15 au 18 juin : une manifestation axée sur la culture occitane croisée avec les cultures méditerranéennes, en particulier arabe et orientale.

-A Montaren-et-Saint-Médiers (30) du 20 au 22 mai : Sur ces 3 jours, une programmation riche et variée sera proposée : des concerts, des animations de rue, du spectacle jeunes publics, une journée familiale avec Baletti et la crémation de Pois Chiche (animal totémique local).

-A Pézenas (34) du 31 mai au 3 juillet : seront proposés une conférence-rencontre, balade botanique, balèti, exposition, une journée autour de jeux traditionnels et orchestrera, ainsi que le grand rituel festif de la Sant-Joan.

-A Salinelles (30) du 24 au 26 juin : des rencontres, lectures musicales, contes pour enfant (bilingues), conférences économiques et historiques, une performance poétique, deux concerts, des débats, une exposition de dessins, une installation vidéo et un Salon des Editeurs seront organisés.

-A Céret (66) du 23 au 25 juin : découverte de chants lors de déambulations, conférences, bals et concerts dans la ville de Céret dans le cadre de l’exposition « Voix des Pyrénées ». Plusieurs groupes, originaires de Catalogne ou d’Occitanie, et plus largement de l’ensemble des Pyrénées, feront ainsi vivre et découvrir ces spécificités culturelles.

-A L’Isle-Jourdain (32) du 20 juin au 3 juillet : un festival grand public autour de la diversité linguistique et culturelle occitane, française et portugaise aura lieu. Un travail important sera mis en place avec le public scolaire notamment grâce à de nombreux ateliers dans les écoles, ainsi qu’une mise en valeur du patrimoine culinaire local, leur permettra de mieux découvrir les langues régionales.

La Région agit en faveur des langues et cultures régionales

La Région s’investit pour le développement et la promotion des langues régionales, indissociables du patrimoine régional, des terroirs et des territoires d’Occitanie, aussi bien pour leur dimension culturelle qu’éducative. Cette année, près de 4 M€ sont consacrés à la politique régionale en faveur des langues et cultures régionales.

Depuis 2016, cette politique menée par la Région est marquée par le développement de plusieurs actions phares :

L’organisation d’une concertation citoyenne entre mai et juillet 2022 visant à co-construire le nouveau Plan Cultura Viva en s’appuyant sur l’ensemble des secteurs d’activités (culture, mais aussi enseignement, aménagement du territoire, tourisme, transport, recherche etc…) et engager une coopération entre les acteurs des territoires pour imaginer de nouvelles actions de promotion et de diffusion des langues régionales.

La mise en place, dès 2017, de trois dispositifs d’aide (transmission, diffusion et création), mais également du dispositif « conventionnement tremplin » qui vise à professionnaliser les compagnies qui créent en catalan ou en occitan.

L’extension sur tout le territoire de la manifestation Total Festum et de l’appel à projet

PEC-CO (Projet Educatif Culturels en catalan et occitan qui se déroulent dans les écoles, collèges, lycées et Universités).

La création de l’Office Public de la Langue Catalane (OPLC) et de l’EPCC CIRDOC- Institut Occitan de Cultura.

La mise en œuvre de la politique partenariale de l’Office Public de la Langue Occitane (OPLO) et la mise en réseau des festivals de cultures régionales.

La signature de la convention cadre pour l’enseignement de l’occitan en 2017 entre la Région, le Ministère de l’Education Nationale et l’OPLO (signature des déclinaisons académiques de la convention cadre en 2020).

La mise en place d’annonces sonores bilingues dans les trains TER Régiolis.

L’installation de signalétique bilingue dans les lycées.

L’élargissement du dispositif de formation de professeur aux académies de Toulouse et Montpellier.

Le lancement d’une campagne grand public de recrutement des locuteurs de l’occitan et la signature de l’accord-cadre pour l’enseignement du catalan en 2021.