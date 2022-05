Hérault - Florence Brutus, candidate du PRG sur la 6ème circonscription de l'Hérault

Florence Brutus a été désignée par le parti radical de gauche, candidate sur la 6ème circonscription, avec le soutien de Carole Delga, présidente de la région Occitanie, et Kleber Mesquida, président du Département de l’Hérault.

Biterroise, Florence Brutus, est actuellement vice-présidente de la Région Occitanie chargée de l'Aménagement du territoire.

Elle a choisi comme suppléant Jean François Guibbert, maire de Lespignan et conseiller communautaire de la Communauté de Commune de la Domitienne.

Sa candidature est celle de l'indépendance et de la construction d'une gauche républicaine, laïque et responsable, qui refuse les compromis sur les sujets essentiels que sont la laïcité, l’humanisme et l’Europe.

Florence Brutus porte un projet social, républicain, écologiste et européen qui répondra aux aspirations de tous.

Attachée au territoire de la 6ème circonscription « parce que j'y vis depuis toujours et que je la parcours chaque jour en tant qu'élue régionale », Florence Brutus souligne « la chance que nous avons de vivre dans un environnement privilégié » mais elle « entend aussi le mécontentement des habitants face à la politique du gouvernement, et leurs inquiétudes face notamment au coût de la vie ».