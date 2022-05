Hérault - Législatives 7° circonscription – Yves MICHEL et Blandine AUTHIÉ : Deux candidats de proximité attachés à leur territoire

Législatives 7° circonscription – Yves MICHEL et Blandine AUTHIÉ : Deux candidats de proximité attachés à leur territoire

L’annonce de la candidature d’Yves MICHEL et Blandine AUTHIÉ aux prochaines élections législatives des12 et 19 juin dans la 7° circonscription de l'Hérault n’était plus un secret depuis quelques semaines. Ce vendredi 13 mai 2022 à Marseillan les deux élus de terrain, maire de Marseillan, et Première adjointe au maire de Sète ont officialisé leur engagement devant la presse régionale réunie pour l’occasion sur le port de Marseillan.

Les deux élus du terroir s’affichent en indépendants des clivages d’appareils, non alignés sur un autre parti que celui du bon sens et de l’intérêt de leur territoire.

Yves MICHEL a quitté les LR depuis plusieurs années et reste attaché au dialogue avec les élus régionaux et départementaux. Cette concertation, il indique la partager dans sa commune et au sein de Sète Agglopôle Méditerranée dont il est le vice-président.

Un enracinement local reconnu par de nombreux maires de la circonscription au premier rang desquels les maires d’Agde de Sète, de Vias, de Bessan, de Pomerols , de Saint Thibery et de Marseillan qui ont déjà apporté leurs soutiens à ce tandem d’élus locaux.

L’absence de labellisation partisane aura sans doute permis cette large cooptation d’élus.

Libres d'attaches partisanes, Yves MICHEL et Blandine AUTHIÉ seront néanmoins soutenus par les partis de la droite traditionnelle et du centre.

Les engagements programmatiques vont dans la droite ligne de l’ancrage local revendiqué: Yves MICHEL est déterminé à rester non aligné en s’engageant au sein de l’assemblée nationale à « proposer des lois qui favoriseront l'emploi, la protection de l'environnement par l'innovation, l'accès au logement, l'autonomie des aînés, l'épanouissement des jeunes, le bien vivre, la revitalisation et le dynamisme des villages, le soutien aux secteurs culturel,Sportif, associatif... »

Une candidature à l’ambition de perturber les pronostics établis.

Pour participer au second tour de cette élection législative il faudra pouvoir afficher, au soir du premier tour, 12, 5 % des inscrits. Compte tenu de la faible participation supposée il y a fort à parier que seuls les deux premiers seront qualifiés pour le duel final.

Le rassemblement de la gauche ( NUPES ) emmené par Gabriel BLASCO devra composer avec une dissidente socialiste ( Julie GARCIN-SAUDO) soutenue par les états-majors Socialistes Régionaux et Départementaux.

Le RN Aurélien LOPEZ-LIGUORI devra livrer bataille dans cette circonscription qualifiée de « Prioritaire » par son Mouvement. Cette mission pourrait être perturbée par une candidate soutenue par Éric ZEMMOUR: Audrey CAVAILLÉ.

LREM aurait longtemps hésité à soutenir Yves MICHEL avant d’investir à nouveau son député sortant Christophe EUZET. Un député contesté par ses opposants pour sa capacité à mener de front sa vie de maître de conférences à l'université de Perpignan, son action politique dans l’hérault et sa présence à l’assemblée nationale.



Une élection on ne peut plus ouverte qui pourrait encore réserver quelques surprises .