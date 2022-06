Sérignan - Attention ! On Marche sur des oeufs aux Orpellières ...

Depuis quelques jours, les Gravelots à collier interrompu ont pondu leurs œufs sur la plage des Orpellières sur la Ville de Sérignan, l'association de sauvegarde du littoral des Orpellières et du biterrois à réaliser le recensement des nids et matérialisés leur présence, mais suffisamment discret pour éviter d'attirer les curieux, rappellons qu'ils ne sont plus que 1500 couples en France .

Depuis mi-mars, la plupart des Gravelots se sont installées à la fois aux Orpellières et sur la plage de la Maïre et ont construit leur nid souvent à même le sol. La couvaison des œufs, qui ressemblent à des galets, est en cours et une première nichée, voire parfois une seconde, auront lieu jusqu’au 15 juillet de cette année.

Mais en s’installant sur des zones normalement fréquentées par le public pour se promener et pour d'activités sportives, récréatives ou de baignades, ces espèces vulnérables se sont mises en danger, avec le retour du soleil et des températures estivales, l’appel de la nature et des espaces magnifiques du littoral devrait nous mener inexorablement vers les rivages.

vérifiez que l’accès au site du littoral où vous souhaitez vous rendre est autorisé.

restez sur les sentiers balisés.

les chiens sont strictement interdits aux Orpellières.

aux Orpellières. évitez de fréquenter le haut de plage, les dunes de sable ou végétalisées en arrière-littoral et préférez vous déplacer au bord de l'eau.

si vous voyez un oiseau posé au sol qui vous semble blessé ou pousse des cris répétés, éloignez-vous au plus vite, car il s’agit de la manœuvre d’un oiseau adulte destinée à vous tenir à distance du nid ou une alarme indiquant la présence d’un nid ou de poussins.

évitez les zones balisées avec une signalétique adaptée à l’opération.

Dans tous les cas, ne touchez pas aux œufs et écartez-vous le plus rapidement possible, contactez l'association au 07 68 98 49 34, afin d'assurer sa sécurisation.