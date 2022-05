Sérignan - Grand nettoyage de printemps à Sérignan !

Ce mercredi 11 mai au matin, comme chaque année en mai, nos agents municipaux et les élus de la ville sont allés ramasser les détritus jetés sur le bord des routes. Employés, cadres, adjoints, conseillers municipaux… toutes les personnes présentes l’étaient sur la base du volontariat.

L’action est organisée par notre service Environnement qui fait de ce ramassage un moment chaleureux, où les équipes font mieux connaissance, où les différents services se rencontrent. Monsieur le Maire, Frédéric Lacas, a pu venir saluer ses agents avant qu’ils ne partent dans leurs secteurs respectifs.

Les services techniques ont fait le tour des groupes de ramasseurs et récupéraient les sacs poubelle remplis au fur et à mesure de l'avancée sur les routes et chemins.

L’ambiance était à la bonne humeur dans les équipes. Faire une bonne action, ça rend heureux !