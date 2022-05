Sète - Rencontre entre gens de mer autour de l'oeuvre de Paul Signac

Paul Signac, chef de file du pointillisme, né à Paris en 1863, passionné de voiles et marin aguerri, fut un des premiers à faire connaître, par ses toiles, le village de Saint-Tropez.

Pour les 130 ans de son arrivée dans le golfe de la petite cité varoise à bord de son cotre Olympia, la Société nautique de Saint-Tropez a eu l’idée de reproduire la traversée qu’effectua l’artiste en méditerranée et qui comprenait une escale à Sète.

C’est donc tout naturellement que l’équipage tropézien et le président de sa société nautique, Pierre Roinson, étaient reçus au Musée de la Mer, vendredi 6 mai, par Jean-Michel Depondt, président de la Société nautique de Sète et Romain Ferrara, adjoint à la mairie, délégué au patrimoine maritime et au nautisme.

La vingtaine des membres des quatre bateaux engagés dans ce périple commémoratif a été conviée à partager un apéritif dînatoire au nom de l’amitié entre gens de mer. Les marins, qui ont passé deux jours sur l’île singulière, accueilleront à leur tour leurs hôtes sétois, cette fois au musée de l’Annonciade où a lieu une exposition Signac (qui fut lui aussi président de la Société nautique de Saint-Tropez de 1908 à 1911) jusqu’au 30 juin.

Une très belle occasion de renforcer les liens entre les deux clubs nautiques.