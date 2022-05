Aveyron - « Larzac, terre de chevaliers », une plongée spectaculaire dans l'histoire des Templiers

La Commanderie de Sainte-Eulalie-de-Cernon propose au public un voyage immersif et poétique dans l’histoire des Templiers et des Hospitaliers. Les spectateurs peuvent enfin apprécier sans limite la force du film de Bruno Seillier, « Larzac, terre de chevaliers », lancé en 2021 en pleine crise sanitaire. Une attraction spectaculaire dans l’une des commanderies les mieux conservées de France.

C’est une nouvelle « première » pour la commune de Sainte-Eulalie-de-Cernon : « Larzac, terre de chevaliers », le film réalisé par Bruno Seillier pour retracer 800 ans d’histoire de la commanderie, peut enfin être projeté sans contrainte sanitaire. La saison 2022 marque ainsi la présentation au public, dans des conditions optimales, d’une attraction innovante basée sur une scénographie originale. Le dortoir des chevaliers accueille deux écrans – un écran traditionnel de fond doublé d’un pan de tulle –, un système de son enveloppant et des lumières changeantes travaillées pour une expérience immersive, dans le respect de l’architecture du lieu. L’installation produit « des effets de reliefs, de transitions douces ou spectaculaires pour emmener les gens dans un immense voyage poétique et d’action » commente Bruno Seillier. Aux reconstitutions historiques tournées par la Compagnie des Indes dans différents lieux emblématiques du Larzac se mêlent des images d’archives et des infographies. Durant 25 minutes, les spectateurs, par groupe de 50, sont plongés au cœur de l’histoire de l’unique commanderie templière du Rouergue (actuel département de l’Aveyron).

Le maire de Sainte-Eulalie-de-Cernon Thierry Cadenet espère, grâce à cette attraction tous publics de grande qualité, augmenter la fréquentation touristique de la Commanderie de 12 000 visiteurs par an à 15 000 ou 16 000, un objectif à cinq ou six ans.

« Larzac, terre de chevaliers »

Durée : 25 minutes

Réalisation et direction artistique : Bruno Seillier

Production : Compagnie des Indes

Musique : Thierry Malet

Voix françaises : Bernard Lanneau et Céline Duhamel

Installation : Novelty

Projet financé par la Ville de Sainte-Eulalie-de-Cernon, le Département de l’Aveyron, la Région Occitanie et l’Europe (fonds Leader).

