Gruissan - Le championnat du Monde de Wind Surf à Gruissan du 20 au 29 mai 2022

On prend la bonne vague à Gruissan pour les 20 ans du DÉFI WIND !

Les rdv « Glisse » du 20 au 29 mai - Gruissan

« Né » à Gruissan, il y a 20 ans, le DÉFI WIND est devenu la manifestation Glisse la plus importante au Monde. Un évènement hors norme pour cette année anniversaire, organisé du 26 au 29 mai 2022 à Gruissan sur la mythique plage des Chalets. Au programme, 1500 windsurfers pros et amateurs se réunissent avec pour seul objectif : défier la Tram’ !

Nouveauté de cette édition, 2 défis « Kite et Wing » viennent se greffer. Le soir on se laisse porter par l’ambiance festive et musicale du Village du Défi : rencontres avec les champions, concerts, animations pour les enfants, street food & dégustations de produits locaux…

Le Défi KITE GRUISSAN– 8ème édition

Du 20 au 22 mai - On ouvre le Festival par ce championnat de Kitesurf où les amateurs viennent se défier aux plus grands noms. L’épreuve se joue à guichets fermés sur 3 jours de compétitions. A ne pas rater : le Go du Défi avec 500 kites sur la ligne de départ ! Gratuit

Le Défi WING GRUISSAN – 1ère édition

Du 23 au 25 mai - Le Wingfoil est la synthèse surprenante de du windsurf, kitesurf et du foil.. Une nouvelle pratique hybride, qui connait son succès auprès des amateurs de glisse en quête de nouveauté. Simple logique des choses de voir donc ce nouveau support intégrer la famille “Défis” à l’occasion de ce 20éme anniversaire Gratuit

LA STAR : Le Défi WIND GRUISSAN – LES 20 ANS

Du 26 au 29 mai - Le concept est simple et désormais connu de tous : un plan d’eau mythique la Plage des Chalets de Gruissan, le souffle de la Tramontane, 1500 voiles gonflées sur le départ et des participants venus du monde entier pour un véritable marathon des mers ! Une occasion unique de rencontrer tous les plus grands champions.. et d’en prendre plein la vue ! Gratuit

Photo credit Souville