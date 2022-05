Canet en Roussillon - Bouteilles à la mer ! Venez déguster des vins vieillis en mer !

C’est le rendez-vous à ne pas rater. Les amateurs de vins le savent bien. Pendant toute une journée, le vignoble canétois ouvrira ses portes.

Dimanche 5 juin 2022



Pour l’occasion, six domaines seront présents :



Domaine Lafage

Mas Baux

Château de Rey

Château l’Esparrou - Vignoble Bonfils

Château des Hospices

Domaine de l’Arca



Le temps d’une balade gourmande et musicale dans les vignes, chacun pourra déguster et comparer des vins vieillis en cave mais aussi des millésimes immergés en mer.



A l’issue de cette approche initiatique, un déjeuner champêtre sera servi et mettra à l’honneur le terroir catalan. A l’ombre des grands arbres de l’Arboretum, face aux espèces rares et spécimens de collection, place alors à un pur moment de convivialité et de gourmandise.



Une expérience unique à ne pas manquer !



Tarifs : 40 € par personne • 10 € (enfants jusqu'à 12 ans) • 36€ (groupe à partir de 12 personnes)