Hérault - La Société Protectrice des Animaux ouvre le week-end des 21 et 22 mai !

La Société Protectrice des Animaux ouvre les portes de ses 63 refuges et Maisons SPA le week-end des 21 et 22 mai ! Après deux années marquées par la crise sanitaire, ses équipes se réjouissent de pouvoir de nouveau organiser cet événement festif visant à favoriser l’adoption.

Alors que la période estivale, qui génère, chaque année une vague d’abandons est proche, l’association fait face à une baisse des adoptions de 4 % sur les quatre premiers mois de l’année… Autant de places non libérées avant l’été !

Afin de pouvoir prendre en charge tous ces animaux, la SPA lance un appel, à toutes les personnes qui ont le projet d’adopter, de venir le concrétiser à l’occasion de cette opération solidaire.

« Nous sommes heureux de pouvoir organiser à nouveau ces journées, essentielles pour inciter le public à venir en refuges et optimiser les chances de nos pensionnaires d’être adoptés. C’est également un temps fort pour notre association qui permet de valoriser la relation entre l’homme et l’animal. » Jacques-Charles Fombonne, Président de la SPA.

Avec cette nouvelle campagne, la SPA met en lumière la motivation et la volonté de ses plus de 6.000 chiens, chats et Nouveaux animaux de Compagnie (NAC) de rencontrer la personne qui va leur offrir une nouvelle vie.

Pour trouver le refuge le plus proche : la-spa.fr